L'albero di Natale, uno dei più amati simboli delle festività invernali, è una vera e propria fonte di ispirazione per la preparazione di piatti sia dolci che salati. Per i vostri dessert, aperitivi e antipasti di Natale potreste realizzare degli alberelli commestibili, a partire dagli ingredienti che preferite, ancora meglio se sono di stagione.

Ecco tante idee per il vostro pranzo o la vostra cena di Natale.

1. Albero di Natale di verdura

Ecco un'idea originale per realizzare un alberello di Natale commestibile con la verdura che potrete utilizzare come centrotavola. Avrete bisogno di una spugna per le composizioni floreali, di stuzzicadenti di diverse misure e di verdure crude o cotte e di stagione. Ad esempio, potrete sostituire i pomodori con pezzetti di zucca o rape rosse.

2. Albero di Natale di frutta

Se amata kiwi e mandarini, potrete preparare un albero di Natale di frutta da portare in tavola su un bel piatto rotondo. Potrete intagliare delle stelline di kiwi incastrandole con gli stuzzicadenti e creare la struttura principale costruendo un cono e rivestendolo di spicchi di mandarini. Qui tutte le istruzioni complete per realizzare il vostro alberello commestibile.

3. Alberelli di Natale di biscotti con nutella fatta in casa e cocco

Per creare questi alberelli di Natale di biscotti con nutella e cocco sono stati realizzati dei biscotti a forma di stella di dimensioni differenti, da impilare per creare la tipica forma conica dell'abete. Per preparare i biscotti scegliete la vostra ricetta preferita per i frollini. Noi vi suggeriamo di cuocere i biscotti, spalmarli con la crema di nocciole e assemblarli uno su l'altro dal più grande al più piccolo, potrete cospargerli poi con del cocco a scaglie. Qui la nostra ricetta da cui prendere spunto.

4. Alberelli di Natale per l'aperitivo

fonte foto: medbaker.net

Potrete preparare degli alberelli di Natale per l'aperitivo utilizzando delle fette di pane o dei crackers fatti in casa, di forma triangolare. Anche le salse sono fai-da-te. Per le decorazioni di colore rosso potrete utilizzare salsa di pomodoro, mentre per la parte verde potrebbe essere utile preparare del pesto o altre salse arricchite con prezzemolo.

5. Albero di Natale macedonia

fonte foto: blogspot.com

Questo alberello di Natale commestibile è stato realizzato componendo la forma dell'abete in maniera creativa a partire dalla frutta che si utilizza normalmente per la preparazione della macedonia: mele, frutti di bosco, acini d'uva. Naturalmente, potrete utilizzare della frutta a piacere, meglio se di stagione.

6. Albero di Natale salato

fonte foto: fitzness.com

Un'altra idea originale consiste nel disporre in maniera creativa gli ingredienti per l'antipasto su di un bel vassoio, in modo da comporre un albero di Natale salato. Potrete utilizzare olive verdi e nere, cipolline, funghetti, fettine di carota, tofu a cubetti in sostituzione del formaggio e altre verdure a piacere.

7. Alberelli di Natale decorati

Ecco una fantastica idea per realizzare dei biscotti a forma di albero di Natale e per decorarli con della glassa e delle perline alimentari, in modo da formare le tipiche sfere per l'albero. Se non avete la formina per i biscotti adatti, formate degli abeti triangolari con l'aiuto di un coltello o di una rondella tagliapasta.

8. Albero di Natale pizza

fonte foto: eumom.ie

Anche la pizza si può trasformare in un vero e proprio albero di Natale. Potrete dare la forma di abete a una pizza intera, oppure decorare le singole fette come se si trattasse di veri e propri alberelli. Scegliete ingredienti di colore verde, rosso e bianco, ma soprattutto, date spazio alla fantasia.

9. Alberelli al cacao

fonte foto: taste.com.au

Per realizzare questi alberelli al cacao vi serviranno delle apposite formine per biscotti. Potrete utilizzare la vostra ricetta abituale per la preparazione dei biscotti, aggiungendo del cacao in polvere agli ingredienti. Se volete creare delle decorazioni, utilizzate della glassa preparata con lo zucchero a velo e dei confettini di zucchero colorati.

10. Alberelli al tè matcha

fonte foto: kirbicravings.com

Un'alternativa naturale per colorare più o meno intensamente di verde i vostri biscotti a forma di alberello di Natale consiste nell'aggiungere uno o due cucchiaini di tè matcha in polvere nell'impasto, oppure nell'aggiungerne un pizzico nella preparazione della glassa per decorare. Il tè matcha in polvere si acquista in erboristeria. Qui una ricetta a cui potreste ispirarvi.

Marta Albè