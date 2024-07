Pioggia di detriti spaziali: i satelliti Starlink di Musk sono in caduta libera, ma niente panico!

SpaceX ha perso il controllo di 20 satelliti, rilasciati su un’orbita sbagliata il 12 luglio scorso. Alcuni sono già rientrati nell’atmosfera terrestre. Altri lo faranno nelle prossime ore

Il cielo terrestre è teatro di un insolito spettacolo: una pioggia di detriti spaziali sta facendo ritorno sul nostro pianeta. Tra questi, i riflettori sono puntati sui 20 satelliti Starlink di SpaceX, il progetto di Elon Musk per fornire connessioni internet globali, e sul cargo Cygnus della Northrop Grumman, reduce da una missione di rifornimento alla Stazione Spaziale Internazionale.

Il 12 luglio scorso, un guasto al motore dello stadio superiore del lanciatore Falcon 9 ha causato il rilascio dei satelliti Starlink su un’orbita sbagliata. Da allora, due di essi sono già rientrati nell’atmosfera, mentre i restanti 18 sono attesi nelle prossime ore. Alcuni frammenti sono stati avvistati nei cieli del Sudamerica, alimentando la curiosità e l’apprensione degli osservatori.

A differenza dei satelliti Starlink, il cargo Cygnus sta effettuando un rientro controllato. Dopo aver completato la sua missione per la NASA, la navicella è stata sganciata dalla Stazione Spaziale e sta ora seguendo una traiettoria che la porterà a disintegrarsi in modo sicuro nell’atmosfera.

La comunità scientifica rassicura

Nonostante l’allerta, la comunità scientifica rassicura la popolazione: non ci sono rischi per la sicurezza. I satelliti Starlink, infatti, sono progettati per disintegrarsi completamente durante il rientro atmosferico, riducendo al minimo la possibilità che frammenti raggiungano il suolo. Anche il rientro controllato del Cygnus è stato pianificato per evitare qualsiasi pericolo.

Questo evento, seppur inatteso, offre agli scienziati l’opportunità di studiare il comportamento dei detriti spaziali durante il rientro atmosferico. I dati raccolti contribuiranno a migliorare le tecnologie di rientro controllato e a mitigare i rischi futuri legati alla crescente quantità di oggetti artificiali in orbita attorno alla Terra.

Il problema dei detriti spaziali

L’episodio dei satelliti Starlink e del Cygnus riporta alla luce il problema dei detriti spaziali, una minaccia sempre più concreta per la sicurezza delle missioni spaziali e per l’ambiente terrestre. La comunità internazionale sta lavorando a soluzioni per ridurre la quantità di detriti in orbita e per sviluppare tecnologie di rimozione attiva.

