Paura sulla spiaggia di Procida: frana costone roccioso dopo la scossa sismica ai Campi Flegrei

L'evento sismico nella località turistica napoletana che ha attivato il crollo di un costone roccioso vicino alla spiaggia non ha causato feriti

Monte di Procida, località turistica nel napoletano, è stata colpita oggi da una frana che ha causato il crollo di parte di un costone roccioso a ridosso della spiaggia.

L’evento, verificatosi intorno alle 12 di oggi, ha generato paura e apprensione tra i numerosi bagnanti presenti, spaventati dal suono dei detriti caduti e dal polverone scatenato dalla frana. Alcuni turisti presenti hanno immortalato l’evento con foto e video.

Fortunatamente, al momento non si registrano feriti, ma la situazione ha richiesto l’intervento delle autorità locali per valutare l’entità del danno e garantire la sicurezza dell’area.

La frana è avvenuta in concomitanza con una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ai Campi Flegrei, nella zona di Pozzuoli, poco prima di mezzogiorno. Sebbene la vicinanza temporale tra i due eventi possa suggerire un collegamento, gli esperti ritengono improbabile un nesso diretto tra la scossa sismica e il cedimento del costone.

L’epicentro è stato identificato ai Pisciarelli. Le scosse sismiche sono state avvertite anche a Quarto, Bacoli, Bagnoli e Agnano, nella città di Pozzuoli e nei quartieri occidentali di Napoli.

Secondo l’Osservatorio Vesuviano, l’evento sismico avrebbe una profondità di circa 2,7 chilometri.

L’area dei Campi Flegrei è nota per la sua attività sismica, e l’evento odierno si inserisce in uno sciame sismico in corso.

Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione sia dal punto di vista sismico che geologico, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti presenti nella zona.

