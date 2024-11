Maxi incendio nella notte a Roma, a fuoco un capannone con rifiuti speciali

Nella notte appena trascorsa ha preso fuoco lo stabile ex Istituto Poligrafico di via Melibeo, tra Rebibbia e Ponte Mammolo, poco fuori la Capitale

Un rovinoso gigantesco incendio che nella notte è divampato in un capannone industriale di più di 6mila metri quadri in via Melibeo, in zona Tor Cervara, a Roma. Da tempo occupato da famiglie rom, a prendere fuoco sono stati baracche, rame, pneumatici, vernici e materiali di risulta.

Una grossa colonna di fumo si è alzata e un odore acre si è diffuso in grossa parte del quadrante est della Capitale. Ma stamattina l’aria è irrespirabile in molti altri quartieri, anche in zona ovest e verso il litorale. Evacuate una cinquantina di persone tra loro famiglie con minori e anziani che vivevano lì.

Roma Est, brucia il capannone ex Poligrafico, era occupato. Nessun ferito. Alte colonne di fumo https://t.co/vzpMOhW73e. — Tgr Rai Lazio (@TgrRaiLazio) November 25, 2024

Come spiegano i pompieri, l’incendio ha coinvolto anche “una parte dell’area esterna in parte piena di immondizia”.

Infine, è stato avvisata l’ARPA per la qualità dell’aria, dato il notevole fumo prodotto dalla combustione dei diversi materiali. “Attualmente le operazioni di spegnimento proseguono incessantemente“.

Non vuoi perdere le nostre notizie?