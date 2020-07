Xiaomi Ninebot C30, lo “scooter” elettrico che costa meno di uno smartphone

Uno scooter elettrico low cost, in grado di coprire fino a 35 km con una sola carica. E costa quanto uno smartphone. Sembra impossibile ma è quanto offre Xiaomi col nuovo Ninebot C30. Uno scooter per le caratteristiche ma in Italia è classificato come e-bike di tipo Pedelec, per questo non ha bisogno neanche dell’assicurazione.

Gli scooter elettrici sono sul mercato da tempo e il loro prezzo parte da circa 3mila euro. Per il Ninebot C30 ne servono meno di 400. Lo ha annunciato il Financial Express, secondo cui Xiaomi ha lanciato la nuova moto elettrica, lo Xiaomi Ninebot C30 che costa meno dello smartphone OnePlus Nord lanciato di recente in Asia (quest’ultimo costa circa 400€).

Il Ninebot C30 infatti può essere acquistato al prezzo base di 2.000 yuan ossia circa 240€, anche se il costo medio si aggirerà attorno ai 400€.

Caratteristiche dello Xiaomi Ninebot C30

Lo scooter elettrico, come anticipato, vanta un’autonomia di 35 km con una singola carica completa. La batteria del mezzo è rimovibile e pesa circa 6 kg. La potenza di arresto viene erogata con l’aiuto di un freno a disco anteriore insieme a un freno a tamburo posteriore.

Unico neo, il prodotto al momento è disponibile solo per il mercato cinese ma secondo Financial Express, il veicolo elettrico sarà presto lanciato nei mercati statunitensi ed europei. Il C30 potrebbe riscuotere successo in molti mercati anche per il prezzo concorrenziale. Inoltre, per via dell’emergenza coronavirus, molti potrebbero fare ricorso a forme di mobilità alternative e più economiche.

E in Italia? I tempi per la commercializzazione non sono ancora noti ma nel nostro paese lo scooter low cost di Xiaomiè classificabile come una Pedelec e-bike, pur avendo le caratteristiche di un motorino elettrico. In questo caso, potrà essere guidato senza patentino (over 14) e non necessita di targa e assicurazione.

Fonti di riferimento: Financial Express

LEGGI anche:

Be-e: lo scooter elettrico costruito con canapa e lino

Urb-e: lo scooter elettrico più piccolo di un bagaglio a mano