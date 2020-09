Volkswagen ID.4, un nuovo SUV elettrico in arrivo

Un nuovo SUV elettrico si sta per aggiungere alla gamma Volkswagen: si chiama Volkswagen ID.4 ed è un crossover lungo circa 4,6 metri che sarà commercializzato entro la fine dell’anno in tutta Europa oltre che in Cina e USA.

La Volkswagen ID.4 è il secondo modello dopo la berlina media ID.3 della gamma “ID”, sigla che distingue i modelli 100% elettrici del costruttore tedesco.

E’ spinta da un motore elettrico che fornisce 204 CV ed una coppia di 310 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 8,5 secondi, mentre la velocità massima è fissata elettronicamente a 160 km/h. La trazione è a due ruote motrici ma per il 2021 è previsto il lancio di un modello top di gamma con prestazioni ancora maggiori e trazione integrale.

Tra le caratteristiche più interessanti vi sono l’altezza da terra di 21 cm, sufficiente per affrontare con una certa facilità gli sterrati leggeri, ed il bagagliaio che misura 543 litri ed offre quindi un’ottima capacità di carico considerando le dimensioni.

Ottimo il dato dichiarato dell’autonomia, pari a 520 km, consentito dalle batterie della capacità di 77 kWh.

La ID.4 arriverà nelle concessionarie europee nel corso dell’ultimo quadrimestre del 2020 ad un prezzo che si dovrebbe aggirare intorno ai 50.000 euro al netto degli incentivi.

La cifra si riferisce alle due versioni speciali approntate per il lancio, che sono le ID.4 1st ed ID.4 1st Max, che offriranno un equipaggiamento praticamente full optional.