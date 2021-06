Tornano i treni notturni per Parigi: “hotel su rotaia” da Roma, Firenze, Venezia e Milano

Per decenni mezzo preferito soprattutto dalle coppie per una vacanza romantica nella “citta dell’amore”, i treni notturni per Parigi hanno subito negli ultimi anni la pesante concorrenza dei voli low cost che hanno portato alla loro progressiva dismissione.

Ma e le politiche europee di riduzione delle emissioni potrebbero portare alla rinascita di questo genere di turismo che si ispira all’epoca d’oro dell’Orient Express.

Ne è convinta la startup francese Midnight Train, che sta realizzando un nuovo network di treni dotati di ogni comfort come un hotel per viaggiare dalle principali capitali europee verso la “Ville Lumière” godendosi la notte su un treno “a cinque stelle”.

La nuova compagnia vorrebbe avviare il servizio nel dicembre del 2023, con partenze da una dozzina di destinazioni tra i 900 e i 1.500 chilometri di distanza da Parigi, dalle città principali di Spagna, Portogallo, Italia, Belgio, Germania, Danimarca e Scozia.

Le prime corse dovrebbero collegare la capitale francese con Madrid, Barcellona, Porto, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Berlino, Amburgo, Copenhagen ed Edimburgo.

L’iniziativa ha anche l’obbiettivo di ridurre l’impatto ambientale del traffico aereo: secondo Midnight Trains un viaggio in treno da Roma a Parigi inquina 23 volte meno di un volo aereo, cioè 8,8 kg di CO2 contro 206,1.

