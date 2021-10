La vecchia Alitalia rinasce con nuovo nome e logo, ma dimentica i social e su Facebook la pagina ITA Airways ironizza sui punti Millemiglia

Ieri, intorno a mezzanotte, è atterrato a Fiumicino l’ultimo volo targato Alitalia. Dopo 74 anni di storia, la compagnia aerea ha cambiato nome e logo, diventando Ita Airways. Gli aerei saranno tutti in azzurro, con il logo Ita Airways in oro bianco, ali bianche, tricolore sulla coda.

Un nuovo entusiasmante inizio, che però è stato esattamente dei migliori. Un paio di ore fa è comparso un post chiaramente ironico, con un riferimento sui celebri punti Mille Miglia, sulla pagina Facebook che porta proprio il nome della compagnia: Ita Airways.

“Pronti a decollare…pronti a portarvi ovunque! (Ah, le vostre Mille Miglia sono carta straccia! Grazie.)” si legge nel post pubblicato.

Pronti a decollare…pronti a portarvi ovunque!(Ah, le vostre Mille Miglia sono carta straccia! Grazie.) Posted by ITA Airways on Friday, October 15, 2021

Poco dopo sulla stessa pagina è stato pubblicato un video con scene irriverenti tratte del film “Pappa e Ciccia”, accompagnato dalla didascalia “Per voi il racconto del primo volo ITA decollato dall’aeroporto di Roma Fiumicino!

L’alba di una nuova era!”

Primo volo ITA Airways Per voi il racconto del primo volo ITA decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino! 🛫L'alba di una nuova era! 🤩 Posted by ITA Airways on Friday, October 15, 2021

Qualcuno avrò subito pensato che il social media manager di ITA è un amante dell’ironia. Ma la verità è un’altra e ha davvero dell’assurdo: l’handle della pagina Facebook non è di proprietà della compagnia aerea, ma di qualcuno che si sta divertendo, approfittando della scarsa lungimiranza della società ITA, che non si è preoccupata di intervenire e appropriarsene per non creare confusione tra gli utenti. Per fortuna lo stesso problema non si è venuto a creare anche sugli account Instagram e Twitter.

Ma è davvero possibile che nessuno della compagnia se ne sia ancora accorto? In attesa che qualcuno intervenga ci godiamo le chicche pubblicate dal simpaticone che gestisce la pagina!

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Facebook