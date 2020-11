Bus troppo affollati, Roma arruola i pullman turistici contro gli assembramenti

Da oggi a Roma circoleranno bus turistici per rafforzare le linee Atac più utilizzate, nel tentativo “disperato” di potenziare il trasporto pubblico.

Roma Capitale aveva già impiegato i bus privati a sostegno delle linee metro, già dal mese di maggio. La nuova programmazione, a differenza del precedente potenziamento, prevede l’utilizzo dei pullman privati sulle linee Atac a minor domanda, così da poter utilizzare i relativi mezzi e autisti dell’azienda pubblica sui collegamenti a maggior frequenza.

“Da lunedì avremo più bus al servizio dei cittadini, soprattutto negli orari di punta. L’obiettivo è limitare al minimo i disagi ai passeggeri e garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente per chi deve recarsi al lavoro o muoversi per motivi di necessità”, dichiara la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

I bus turistici saranno quindi in servizio su tutte le corse delle linee più scariche, mentre i mezzi Atac andranno a supporto delle linee a maggior frequentazione.

“Con questo nuovo assetto saremo in grado di intensificare e rafforzare le stesse linee di Atac anche negli orari a minore domanda, nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza Covid-19. Uno schema maggiormente flessibile, in grado di poter rimodulare di volta in volta il servizio, anche rispetto a ulteriori modifiche delle misure governative”, spiega l’assessore alla Città in Movimento di Roma, Pietro Calabrese.