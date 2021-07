A Roma compare una speciale linea Fuxia dell’Atac: è un omaggio al femminismo, ma arriva l’accusa di #pinkwashing

Il biglietto è gratuito per le donne e il percorso mira a far conoscere i luoghi che a Roma si occupano di cultura di genere e contro la violenza. Dal 27 luglio, nella Capitale italiana nasce 8M Linea Fuxia. Vediamo come funziona.

La nuova linea, per ora in via sperimentale, sarà in servizio per una settimana -a partire dal 27 luglio- 24 ore su 24, con corse implementate durante la notte per garantire, nelle ore più delicate della mobilità femminile, un servizio sicuro anche a quei target di clientela considerata

“a rischio”.

Ogni spazio pubblicitario presente sui mezzi della Linea Fuxia sarà dedicato ai centri antiviolenza, al riconoscimento e al contrasto della violenza di genere in ogni sua forma.

Ma la notizia di questo bus non è propria piaciuta a chi da anni si batte contro la violenza di genere e per i diritti delle donne. La Casa internazionale delle Donne, sulla propria pagina Facebook, fa un post ironico:

Ben più tagliente il commento della casa delle donne autogestita Lucha y Siesta che scrivono:

“In tantə ci chiedono cosa ne pensiamo. Non lo sappiamo con esattezza. Incredulità. Sgomento. Disgusto. Oppure è un ridicolo tentativo di riconoscimento delle esperienze cittadine? Per ora predominano rabbia e indignazione, in questi giorni così difficili e complicati, a pochi giorni dalla terza asta di vendita dell’immobile in cui si trova Lucha y Siesta”.

E continuano:

“L’Atac che oggi parla di linea fuxia è infatti la stessa società di proprietà del Comune di Roma che ha inserito l’immobile in cui, da 13 anni, vive la complessa esperienza di Lucha y Siesta nel piano di concordato preventivo come fosse un oggetto vuoto, immobile che il 5 agosto sarà battuto all’asta per la terza volta. In questi lunghi anni di battaglie, Atac e Comune di Roma hanno saputo solo ingaggiare una guerra violenta contro Lucha y Siesta in nome di principi come legalità e decoro, svuotati di significato e mal posizionati nell’ordine delle priorità collettive. E noi da anni lo ribadiamo: la criminalizzazione di spazi come LyS -imprescindibili per assumere collettivamente la consapevolezza che la violenza di genere è un problema strutturale e sistemico che ci riguarda tuttз – è la risposta intimidatoria e autoritaria di istituzioni carenti e spaventate dall’enorme produzione di pensiero e di battaglie politiche che lì dentro prende vita.

Per questo non abbiamo bisogno di operazioni di pinkwashing ma di politiche attive e strutturali, abbiamo bisogno della vitalità e della longevità di esperienze come Lucha y Siesta. È urgente e necessario, e non più procrastinabile, che l’amministrazione capitolina assuma che non possono essere i soldi di privati speculatori (che vorrebbero realizzare appartamenti di lusso) a sanare una goccia dell’enorme debito accumulato da Atac, che si fermi ogni criminalizzazione delle attiviste, che si fermi la follia della roulette delle aste continue e che Lucha y Siesta sia riconosciuta come bene comune inalienabile, patrimonio della comunità cittadina tutta”.