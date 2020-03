Joinon, da Gewiss le nuove colonnine di ricarica smart che si gestiscono via app

I veicoli elettrici sono sempre più diffusi nelle nostre città, dalle auto alle moto fino ai mezzi di trasporto. La maggiore sensibilità verso la tutela dell’ambiente ma anche le restrizioni imposte per far fronte all’inquinamento atmosferico (blocco auto, ZTL), stanno spingendo sempre di più i cittadini a scegliere soluzioni più ecologiche per spostarsi.

Si ricorre quindi di più ai veicoli elettrici. Da ciò nasce la necessità di avere a disposizione anche una infrastruttura di ricarica al passo coi tempi per ricaricare i veicoli elettrici in modo semplice, veloce e smart, monitorando anche via app lo stato del proprio mezzo.

Esistono varie soluzioni ma Gewiss ha messo a disposizione un sistema unico di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Si chiama JOINON.

L’elettricità sta prendendo sempre più piede nelle strade delle nostre città. Da una parte il calo dei costi dei veicoli a zero emissioni, dall’altra una maggiore offerta di soluzioni per la ricarica, stanno favorendo la diffusione delle auto elettriche, all’insegna della smart mobility.

Gewiss ha cercato di far propria questa idea con JOINON, l’offerta per la ricarica di tutti i veicoli elettrici, che comprende sia l’infrastruttura tecnologica, la colonnina vera e propria, che la sua totale gestione. In altre parole, offre sia le stazioni di ricarica che gli strumenti per utilizzarle al meglio. Tra queste l’App per smartphone e tablet, che garantisce una intelligente delle colonnine.

Esistono varie tipologie di colonnine di ricarica JOINON, una per uso privato (ad esempio installata nei garage personali) e due per gli spazi pubblici.

Colonnine per uso privato e pubblico: Easy, I-On e I-On Wall

Per l’uso privato JOINON offre Easy, un’unità di ricarica adatte a periodi di sosta prolungati in abitazioni o condomini con posti assegnati. È disponibile sia nelle versioni con cavo e potenze di ricarica fino a 4,6 kW sia in versione con presa fissa e potenze di carica fino a 22 kW.

Le unità di ricarica messe a disposizione da JOINON per l’uso pubblico sono due: I-On da pavimento e JOINON. I loro punti di forza? Sono in grado di resistere ad ogni tipo di urto, sollecitazione, atto vandalico e agente atmosferico. Con un guscio in lamiera d’acciaio verniciato con trattamento anti-graffiti e due prese di ricarica antivandalo Tipo 2 con shutter, raggiungono i 32A 400V e permettono la ricarica simultanea di due veicoli fino a 22 kW. Grazie alla caratteristica forma esagonale poi sono compatibili con qualsiasi configurazione di parcheggio (a pettine, a nastro, a lisca di pesce) garantendo la migliore visibilità delle prese. È presente anche un display TFT retro illuminato e due LED RGB, per segnalare dello stato delle prese, sia frontalmente che lateralmente.

Software, app e cloud JOINON

Insieme alle colonnine JOINON, GEWISS mette a disposizione un servizio di comunicazione in cloud, una piattaforma web che consente di gestire le infrastrutture e il servizio di ricarica tramite software (per i gestori) e APP per smartphone o tablet (a disposizione degli utilizzatori).

Per quanto riguarda il software di gestione, esso permette ai proprietari delle stazioni di monitorare la situazione delle singole unità in tempo reale. La piattaforma web invece consente di censire la fruizione dei servizi di ricarica raccogliendo direttamente gli introiti.

L’app, gratuita e disponibile sia in versione Android che IoS, consente all’utente E-driver ossia a ogni guidatore di auto elettrica di visualizzare in ogni momento la disponibilità di ogni unità di ricarica, di monitorare lo stato delle sigole prese e di riservare, attivare o disattivare tutte le operazioni di ricarica.

Infine, la piattaforma in cloud di JOINON permette a ogni E-driver che ha già un contratto con altri Provider di utilizzare liberamente i dispositivi JOINON.

Garanzia e manutenzione di JOINON

Le colonnine di ricarica JOINON non richiedono manutenzione frequente grazie alla possibilità di eseguire diagnosi a distanza. In questo caso, si può risolvere il problema da remoto in maniera molto veloce ed economica.