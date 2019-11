Crollo viadotto sull’A6 Torino-Savona: il vigilante eroe che ha evitato la vera tragedia

È crollato un pezzo di viadotto della A6 in Liguria16:32, 24 novembre 2019Chiuso il tratto tra Savona e Altrare, in direzione Torino. Il viadotto è gestito dal gruppo #Gavio quelli del buco #TorinoLione. In questi minuti si sta alzando in volo l'elicottero per verificare dall'alto l'eventuale presenza di auto .Tratto Chiuso tra Bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino per il cedimento di una porzione di viadotto. Non si hanno altre notizie al momento. Il governatore #GiovanniToti mister #proTAV si sta recando in Prefettura a Savona. Ad aver provocato il cedimento di una porzione di circa 30 metri di viadotto in A6, sembrerebbe essere stato un importante movimento franoso. Ci sono mezzi fermi prima della voragine e non si ha ancora la certezza dell'assenza o meno di vittime o feriti. Sul posto vigili del fuoco.minuti si sta alzando in volo l'elicottero per verificare dall'alto l'eventuale presenza di auto. "Ora siamo in Prefettura a Savona al CCS, Centro Coordinamento Soccorsi e stiamo facendo il punto con il prefetto e le forze dell'ordine – ha spiegato il governatore ligure mister del TAV Giovanni Totii – Speriamo che non ci siano mezzi coinvolti. Ce lo auguriamo con tutto il cuore".

