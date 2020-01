Cina, autobus inghiottito da una voragine. Sei morti. Il video shock dell’incidente

L’incidente si è verificato a Xining, capoluogo della provincia occidentale cinese del Qinghai. Si contano già 6 morti e 16 feriti. Ecco il video shock dell’incidente.

Scene da film horror e da panico hanno mandato in tilt il traffico a Xining, in Cina, dove un autobus pieno di passeggeri è stato letteralmente inghiottito da una voragine che si è aperta lungo la strada al suo passaggio.

È successo nei pressi dell’ospedale di Xining verso le 17 e 30 del pomeriggio, l’autobus al momento del crollo era in sosta a una fermata per il carico dei passeggeri.

Le immagini dell’incidente che ieri ha causato – secondo le prime informazioni della China News Agency – 6 morti e almeno 16 feriti e 10 dispersi sono davvero spaventose. L’intero abitacolo è crollato all’interno dell’immensa voragine, posizionandosi (quasi) verticalmente. Al momento le cause del cedimento dell’asfalto sono ancora da verificare ed è stata aperta un’indagine sull’accaduto.

Da una prima ricostruzione, però, il crollo è da attribuirsi alla rottura delle tubature sotterranee dell’acqua troppo cariche a causa della pioggia.

Il video shock dell’incidente

Il crollo è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza lungo la strada e diffuso in un video dall’emittente televisiva China Central Television. Le scene ritraggono non solo l’autobus sprofondato, ma mostrano una forte esplosione provenire dal sottosuolo e in seguito l’innalzarsi di una coltre di fumo.

In passato altri episodi simili

Non si tratta di un caso isolato in Cina, già in passato i media cinesi avevano dato notizie di episodi simili. Nella zona industriale di Shenzhen nel 2013 morirono altre cinque persone a causa sempre di una voragine, del diametro di 10 metri, apertasi per strada; nel 2016 invece nella città di Zhengzhou, in provincia di Henan, la strada collassò provocando la morte di 3 pedoni.

Cosa si nasconde dietro questi crolli dell’asfalto?Una delle possibili spiegazioni a questi episodi potrebbe essere lo sviluppo urbano troppo celere in Cina rispetto alla messa in sicurezza e alla solidità di certe infrastrutture.

Foto (AFP)

