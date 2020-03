Cancellati tutti i voli da e per l’Italia da Rynair e Wizz Air, mentre l’Austria chiude le frontiere

Il nostro Paese è sempre più isolato. non solo metaforicamente. Dopo la decisione dell’Austria di blindare i confini bloccando l’ingresso agli Italiani (il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato uno stop degli ingressi dall’Italia), arriva ora anche la notizia della cancellazione di tutti voli da e per l’Italia delle compagnie aeree low cost come Rynair e Wizz Air.

” A seguito della decisione del Governo di “bloccare” l’Italia per contenere la diffusione del Covid-19, abbiamo deciso di sospendere completamente tutti i nostri voli da e per l’Italia e tutti voli domestici all’interno del Paese”, si legge in un comunicato di Ryanair.

Questi tagli aggiuntivi verranno implementati come segue:

1. Dalla mezzanotte di mercoledì 11 marzo alla mezzanotte di mercoledì 8 aprile sospenderemo tutti i voli domestici all’interno del territorio italiano

2. Dalla mezzanotte di venerdì 13 marzo alla mezzanotte di mercoledì 8 aprile sospenderemo tutti i voli internazionali da e per l’Italia.

Tutti i passeggeri interessati da queste cancellazioni riceveranno una comunicazione via email e/o sms. I passeggeri che hanno bisogno di essere rimpatriati, potranno cambiare gratuitamente il proprio volo su uno dei voli Ryanair operativi fino alla mezzanotte di venerdì 13 marzo.

I passeggeri interessati dalle cancellazioni dei voli potranno scegliere tra un rimborso completo del viaggio o un cambio gratuito del volo.

Anche Wizz Air ha annunciato che da oggi 10 marzo sospenderà tutte le sue rotte italiane. I voli da tutte le destinazioni Wizz Air verso l’Italia saranno sospesi fino al 3 aprile.

Fonte: Ryanair