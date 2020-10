Esplode autobus nel centro di Roma: per fortuna nessun ferito

Un incendio è divampato su un autobus che circolava nel centro di Roma, a due passi da San Pietro. Una serie di violente esplosioni, poi il fuoco. È accaduto lungo via Gregorio VII, all’altezza di piazza Pio XI.

Per fortuna non ci sono state vittime né feriti ma poteva finire in tragedia. A essere coinvolto è stato un bus della linea 881, completamente distrutto dalle fiamme. Il fumo, sprigionato dall’incendio, era visibile anche da chilometri di distanza. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme.

#Roma #22ottobre 12:30, nessuna persona coinvolta nell’#incendio di un autobus del trasporto pubblico a piazza Pio XI: fiamme spente e area messa in sicurezza dai #vigilidelfuoco pic.twitter.com/h97QoqEE27 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 22, 2020

Ormai la situazione è sotto controllo, il fuoco è stato spento. Resta solo la carcassa del mezzo ridotta a uno scheletro e a un ammasso di cenere. La circolazione delle auto, durante le operazioni dei Vigili del fuoco, è stata deviata.

Non si conoscono ancora le cause del rogo. Lo fa sapere Atac, con una nota sul proprio sito web in cui spiega:

“Per ragioni ancora da stabilire, intorno alle 12.30 si è sviluppato un incendio su un bus della linea 881 mentre percorreva piazza Pio XI. Non ci sono state conseguenze per le persone. La vettura era in servizio da oltre 15 anni”.

Qui le immagini pubblicate dai passanti sui social:

A Piazza Pio XI a #Roma l’ennesimo #autobus ha preso fuoco pochi minuti fa.

Sindaca @virginiaraggi, Assessore Calabrese, non sarà il caso di fare qualcosa? #basta pic.twitter.com/MCPdqQP8xi — Giulia Tempesta (@GiuliaTempesta) October 22, 2020

#Roma ora. Ennesimo #autobus in fiamme in centro città. Siamo stanchi. L'amministrazione pensa solo a monopattini e ciclabili INUTILI mentre il trasporto pubblico è ridotto così. pic.twitter.com/Fw2vdYRZ1V — Giuliano Mandolesi (@Mandolesi_Giu) October 22, 2020

