La Sicilia si blinda: stop a tutti i collegamenti per limitare i contagi

La Sicilia si blinda. Dopo il nuovo esodo da Milano dello scorso sabato, il Governatore Musumeci annuncia nuove restrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus: la sospensione di tutti i voli e dei traghetti per il trasporto dei passeggeri, garantendo solo pochissimi collegamenti col resto d’Italia.

La Sicilia ha paura. Lo scorso sabato da Milano sono partiti nuovi treni per l’isola, aumentando il rischio di contagi. Purtroppo secondo il decreto del 12 marzo, gli spostamenti per raggiungere la propria città di residenza sono ammessi. Ciò rappresenta un grande rischio per la popolazione siciliana e i suoi ospedali.

Ad oggi, in totale sono 188 i casi positivi registrati dall’inizio, di cui 71 ricoverati (15 in terapia intensiva).

Per questo la Regione ha chiesto al Governo misure restrittive tra cui:

“La sospensione dei collegamenti aerei, nazionali e internazionali, a eccezione di due voli al giorno tra Roma e Palermo/Catania; blocco di tutti i servizi automobilistici interregionali e dei servizi marittimi per il trasporto dei passeggeri, garantendo solo quello merci. Sono alcune delle prossime iniziative che il ministro dei Trasporti Paola De Micheli si appresta ad adottare, su richiesta del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, per contenere il contagio del Coronavirus nell’Isola. Saranno possibili gli spostamenti per i passeggeri da Villa San Giovanni e Reggio Calabria a Messina e viceversa, ma solo per comprovate esigenze di lavoro o di salute. Con Roma sarà mantenuto un solo treno intercity al giorno” si legge sul sito della Regione.

Per quanto riguarda i collegamenti marittimi con le isole minori al momento sono state ridotte le corse dei traghetti e abolite quelle dei mezzi veloci.

Inoltre, sono stati disposti controlli sanitari alla partenza sia per i passeggeri che per i conducenti di mezzi di trasporto merci.

Queste le regole da seguire, attualmente in vigore:

Va ricordato che i residenti o domiciliati che arrivano in Sicilia dal resto d’Italia hanno l’obbligo di comunicarlo.

