30% e fino a 3.000€ se si rottama uno scooter 0,1 o 2 e si acquista uno scooter ibrido o elettrico di potenza inferiore o uguale a 11 kW delle categorie L1e e L3e. Ma bisogna fare in fretta, perché?

Perché il plafond, la copertura, per questo ecobonus è di 10 milioni di euro in totale. Il bonus verrà erogato immediatamente per chi acquista, mentre il venditore viene rimborsato dalla casa produttrice che si rifarà verso lo stato con un credito di imposta.

Gli scooter L1e sono:

a) ciclomotori, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati:

1) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore:

1.1) la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure

1.2) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore:

2.1) la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure

2.2) la cui potenza massima netta è inferiore a uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure

2.3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

Gli scooter L3e sono:

b) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

Mario Notaro