Oggi 8 giugno sarà un venerdì nero per i trasporti in tutta Italia. A rischio treni aerei e bus da Nord a sud per via della protesta del sindacato Usb e del Cub Trasporti.

Aerei

Per chi viaggia in aereo, sono previsti una serie di scioperi, due nazionali e altri locali dei controllori di volo dell'Enav. I due scioperi nazionali sono stati indetti da Filt Cgil, Uiltrasporti e Unica e da Fit Cisl e Ugl-Ta mentre gli stop riguardano una serie di scali, resi noti dall'Enav:

Centro di Controllo d’Area di Brindisi

Centro di Controllo d’Area di Milano

Centro di Controllo d’Area di Padova

Aeroporto di Cagliari

Aeroporto di Catania

Aeroporto di Lamezia Terme

Aeroporto di Palermo

Aeroporto di Pescara

Aeroporto di Roma Ciampino

Aeroporto di Roma Fiumicino

Aeroporto di Venezia Tessera

Bus

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, numerosi sono i disagi in varie città italiane, da Roma a Torino. Nella capitale i mezzi TPL saranno a rischio fino alle 12.30 a causa dello sciopero indetto dal sindacato Ugl.

A Torino lo sciopero sarà di 24 ore ed è stato proclamato dalle Organizzazioni territoriali di Faisa-Cisal, Fast-Confsal e Usb – Lavoro Privato. I trasporti saranno regolari durante le seguenti fasce di garanzia:

Servizio urbano e suburbano e metropolitana: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00

Autolinee extraurbane e Servizio Ferroviario (sfm1 – Canavesana e sfmA – To – aeroporto – Ceres): da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Treni

I treni si sono fermati dalle 22 di ieri 7 giugno alle 6 di questa mattina a causa di uno sciopero nazionale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Francesca Mancuso