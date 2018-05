Autobus in panne con a bordo un gruppo di studenti. È accaduto a Bergamo. Fin qui nulla di strano. Ma ora viene il bello. L'autista apre le porte per far scendere i passeggeri, che per nulla scoraggiati a causa dell'imprevisto vanno dietro al bus e iniziano a spingere.

L'unione fa la forza, si saranno detti. Erano in tanti e sono riusciti a portare il mezzo fino alla più vicina fermata dell'autobus. Una scena che fa sorridere e che nel giro di poche ore ha fatto il giro del web.

Ieri a Bergamo nel primo pomeriggio un autobus è andato in panne a pochi metri dalla fermata di viale Vittorio Emanuele. Così un gruppo di giovani passeggeri a bordo non ci ha pensato due volte. Il conducente ha aperto le porte pensando di far scendere tutti visto che l'autobus era fermo ma poco dopo dallo specchietto retrovisore si è trovato ad assistere alla scena.

Come spesso accade nel mondo di smartphone e social, la trovata è stata filmata e il video è stato postato su Facebook.

Ecco la parte finale della spintarella, quando il bus attraversa l’incrocio con via Petrarca per arrivare finalmente alla fermata, mentre i ragazzi esultano tra gli sguardi divertiti di automobilisti e passanti.

L'azienda dei trasporti bergamasca ha raccontato l'accaduto e ringraziato i ragazzi via Facebook.

Almeno questa volta il bus non è andato a fuoco com'è accaduto qualche giorno fa a Roma...

Francesca Mancuso