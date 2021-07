A Napoli apre la stazione duomo: 20 anni di lavori ma non ci sarà la cupola

Dopo quasi vent’anni di lavori, da agosto apre la fermata Duomo della metropolitana Linea 1 in piazza Nicola Amore a Napoli. L’opera è di Fuksas e al suo interno, ha anche un museo con reperti archeologici. Al momento non ci sarà la cupola.

I lavori erano iniziati nel 2001, ma adesso finalmente ci siamo. Il comune di Napoli sta sgomberando il cantiere di Corso Umberto I per poter tagliare il nastro ad agosto, con obiettivo tra il 6 e il 9. Durante le operazioni sono stati fatti dei ritrovamenti di un tempio romano dedicato ai giochi Isolimpici, risalente al I secolo d.C. Nei piani originari il tempio doveva essere visibile anche da fuori la stazione della metropolitana grazie alla speciale cupola, ma per adesso per carenza di fondi questa parte non ci sarà.

“Al fine di preservare il tempio, è stata ideata una struttura geodetica a bolle con una cornice triangolare in acciaio e vetro per far entrare la luce naturale diretta. Il vetro consente la leggibilità visiva e la continuità dall’esterno verso l’interno, conferendo anche un tocco di leggerezza al volume al centro della piazza. L’aggiunta architettonica della copertura vetrosa “deforma” l’asse urbano e convoglia l’attenzione sulla piazza e sul tempio. Il primo livello seminterrato – concettualmente inscritto all’interno dell’ellisse di base della “bolla” – ospita il tempio” aveva spiegato l’architetto Fuksas.

La cupola avrebbe permesso di vedere anche dall’esterno il grande tempio romano sottostante. Il restauro è costato comunque 10 milioni di euro in più rispetto al piano iniziale. Entrando nella stazione Duomo si potrà vivere un esperienza particolare grazie ad una serie di luci che cambieranno colore seguendo la luce naturale dall’alba al tramonto, fino alla notte.

