Revolve Air, la sedia a rotelle del futuro che restituisce la libertà

Revolve Air è una straordinaria sedia a rotelle pieghevole che il designer Andrea Mocellin ha sviluppato con l’obiettivo di migliorare la deambulazione delle persone diversamente abili.

Una caratteristica fondamentale della Revolve Air sono le ruote pieghevoli da 24 pollici: in pratica questo modello si piega nella stessa quantità di tempo di una sedia a rotelle pieghevole standard, ma consente di risparmiare fino al 60% dello spazio. Il risultato è un “bozzolo” piegato e compatto.

Il prodotto restituisce alle persone diversamente abili quella libertà che molti di noi danno per scontata. Addio ai check-in in aeroporto o all’assistenza durante il viaggio: Revolver air ha la compattezza necessaria per adattarsi alle dimensioni standard del bagaglio a mano, così da essere tranquillamente infilata negli scompartimenti dell’aereo.

Questa innovativa sedia a rotelle inoltre rende più facile il trasporto anche in macchina, in quanto si può comodamente porre dentro al bagagliaio di qualunque automobile. Inoltre il suo design compatto è la chiave per consentire di muoversi più comodamente anche in metropolitana, autobus o taxi.

Un altro dei punti in cui la Revolve vuole essere rivoluzionaria è nei luoghi pubblici, soprattutto nei trasporti, dove essere accompagnati da una sedia può essere un problema.

Purtroppo al momento Revolver Air è solo un prototipo e aspetta dei finanziatori per essere realizzato, ma un domani potrebbe essere prodotta per migliorare la vita di tante persone!

