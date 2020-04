Crolla il ponte sul Fiume Magra: il viadotto è collassato su sé stesso

⚠️ ATTENZIONE ⚠️ È crollato, collassando su sé stesso in tutta la sua lunghezza, il ponte sul fiume Magra, tra Liguria e Toscana. L’asfalto ha ceduto improvvisamente attorno alle 10.30 e nella zona, come riportano le testimonianze, si sente un forte odore di gas.

Dalle prime informazioni risulterebbero coinvolti due veicoli in transito, anche se per fortuna non risulterebbero feriti.

Si tratta di due furgoni precipitati sul letto del fiume. Come si vede anche dalle prime immagini, è rimasto coinvolto nel crollo un mezzo del corriere Bartolini.

Il Ponte collega Aulla ad Albiano Magra, in provincia di Massa-Cararra, sul confine con lo spezzino.

Secondo quanto appreso, la persone che era a bordo del mezzo si è salvata.

Tra le ipotesi avanzate, ci sono un cedimento strutturale, anche se si fa largo quella di una fuga di gas. Gli accertamenti sono in corso.

crollato stamani ponte tra Aulla e Bolano! #ponteAullaBolano

Fonte: Il Secolo XIX