Piemonte: in arrivo incentivi fino a 20.000 euro per le auto elettriche

Grazie al cumulo con l’Ecobonus di stato (fino a 10.000 euro), in Piemonte sarà presto possibile acquistare un’auto elettrica con uno sconto di ben 20.000 euro.

E’ quanto annunciato dalla Regione Piemonte, che sta per emanare una serie di incentivi con cui si finanziano con 1.660.000 euro gli acquisti di nuove auto, ciclomotori, motocicli e biciclette con contestuale rottamazione di altri più vecchi.

Nel caso dell’auto, il bonus regionale spazia da 2.500 a 10.000 euro sulla base delle emissioni, a fronte della rottamazione di veicoli a benzina fino a Euro 3 incluso e Diesel fino a Euro 5 incluso.

E’ previsto anche un sostegno alla rottamazione di veicoli senza obbligo di acquisto di altro veicolo fino alla categoria a benzina o Diesel fino a Euro 3 incluso.

Per quanto riguarda le due ruote, invece, in programma un incentivo da 2.000 a 4.000 euro per i ciclomotori o motocicli elettrici se si rottama fino alla categoria Euro 3.

I dettagli per l’erogazione e le modalità di adesione si conosceranno nel bando che sarà pubblicato dopo la metà di ottobre, fanno sapere da Torino.