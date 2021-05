Piaggio ONE, il nuovo scooter elettrico arriva a fine giugno

Si chiama Piaggio One il nuovo scooter elettrico di Piaggio. Rivolto ad un pubblico prevalentemente giovane è uno scooter leggero e facile da guidare che ricorda un po’ il popolare Piaggio Zip nato negli anni ’90 e commercializzato ancora oggi.

Il Piaggio One è equipaggiato con una strumentazione digitale a colori con sensore che adatta sfondi e luminosità all’ambiente, fanaleria full led, sistema di avviamento keyless con telecomando e due mappe che variano il comportamento del motore elettrico. Tra le particolarità più interessanti vi è anche la presenza di un ampio vano sottosella.

Sarà proposto sul mercato globale in più versioni con omologazione da ciclomotore o da motociclo, caratterizzate da diverse potenze e diverse autonomie ma tutte spinte da un motore elettrico alimentato da batterie agli ioni di litio estraibili per la ricarica in casa o ufficio.

Piaggio ha infatti formato da poco insieme a KTM, Honda e Yamaha un consorzio per batterie intercambiabili che definirà gli standard per batterie per motocicli e ciclomotori facilmente smontabili ed intercambiabili tra modelli di diversi costruttori.

Le caratteristiche tecniche del Piaggio One saranno annunciate il 28 maggio al Salone di Pechino, mentre il lancio sul mercato europeo è previsto per la fine del mese di giugno a prezzi di listino non ancora noti ma che si preannunciano competitivi.

LEGGI anche:

Segway Ninebot A30C, la bici elettrica che sembra uno scooter al prezzo stracciato di 300 euro

Monopattini elettrici: a che punto siamo con l’assicurazione obbigatoria dopo l’impennata di incidenti?