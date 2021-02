Le migliori auto elettriche da comprare con meno di 25.000 euro nel 2021

Quali sono le migliori auto elettriche che è possibile acquistare nel 2021 approfittando degli incentivi pur non avendo un budget elevato?

Grazie agli incentivi statali anche nel 2021 è possibile acquistare un’auto elettrica con sconti che vanno da 6.000 euro se non si rottama una vecchia auto, a 10.000 euro in caso di rottamazione dell’usato.

Abbiamo dunque selezionato le auto elettriche più economiche che è possibile acquistare fino al 31 dicembre 2021 con una cifra inferiore o intorno ai 25.000 euro grazie ai bonus statali, misura che dovrebbe ulteriormente agevolare una tipologia di vetture ancora poco diffusa, ma la cui popolarità è in forte crescita.

E’ da tenere presente che il nostro calcolo è basato sulla cosiddetta “versione base”, quindi qualche variazione di prezzo all’insù è possibile se non si vuole rinunciare a qualche optional o si sceglie una versione più accessoriata. Vediamo quali sono, partendo dalla più economica.

Renault Twingo Electric

Con un prezzo di listino che parte da 22.950 euro e arriva a 24.850 euro IVA inclusa, la Renault Twingo Electric è ad oggi la più economica auto elettrica presente sul mercato. Tre le versioni disponibili e grazie al motore da 60 kW è adatta anche ai neopatentati. L’autonomia offerta dalla batteria da 22 kWh è di 180 km. Ha 5 porte e offre 4 posti a bordo, mentre il bagagliaio con tutti i sedili in posizione misura 219 litri. La versione più completa, sottraendo il bonus senza e con rottamazione, può arrivare a costare rispettivamente 18.850 euro o addirittura 14.850 euro.

Volkswagen e-Up!

La versione elettrica dell’utilitaria più compatta del marchio Volkswagen vanta un ottimo rapporto qualità/prezzo. La batteria da 32,3 kWh offre un’autonomia di 257 km. 83 kW è la potenza del motore elettrico, dunque va bene anche per i neopatentati. Con 5 porte e 250 litri di bagagliaio è una perfetta cittadina “alla spina” che costa anche poco: il prezzo di listino “pieno” parte da 25.200 euro, ma se sottraiamo 6.000 o 10.000 euro la si può mettere in garage a 19.200 o a 15.200 euro.

smart EQ Fortwo

La popolare smart è ormai solo elettrica. La versione “Fortwo” è la classica a due posti che con appena 2 metri e 70 di lunghezza si parcheggia ovunque. Ottima dunque per la città, soprattutto per i single o per chi non viaggia spesso con l’eventuale prole al seguito. L’autonomia può arrivare a 160 km. Non male il bagagliaio, nonostante le dimensioni “mini”: misura da 260 a 350 litri se si abbattono i sedili. Il prezzo di listino parte da 25.210 euro IVA inclusa, dunque con i bonus si va da 15.210 euro a 19.210 euro. C’è anche Cabrio, con prezzi che compreso “ecobonus” vanno da 18.577 a 22.577 euro con e senza rottamazione.

smart EQ Forfour

L’alternativa “familiare” alla smart EQ Fortwo è la smart EQ Forfour: lunga circa 3 metri e 60, condivide telaio e parte della meccanica con la Twingo Electric, ma è più rifinita e meglio accessoriata. L’autonomia però non è il suo forte: offre 155 km. Il prezzo di listino parte da 25.832 euro, dunque è possibile acquistarla a 19.832 euro senza rottamare o 15.832 euro se si dà indietro la vecchia auto.

Fiat Nuova 500 Full Electric

La novità “Made in Italy” delle elettriche non poteva che essere la longeva eppure ancora apprezzata Fiat 500, che dal 2021 si è evoluta nella Nuova 500 Full Electric con un design ed interni profondamente rinnovati. La 500 elettrica viene offerta nelle classiche carrozzerie a tre porte o cabriolet, ma da quest’anno anche nell’inedita versione 3+1 che aggiunge una piccola portiera al posteriore sul lato passeggero per facilitare l’ingresso al divano posteriore. A seconda degli allestimenti è equipaggiata con batteria da 23,7 o 42 kWh, per un’autonomia che spazia da 180 a 330 km. Due le potenze disponibili: da 70 o 87 kW. I prezzi per la Nuova 500 elettrica berlina scendono da 26.150 a 16.150 con rottamazione o a 20.150 senza rottamazione. Le versioni cabrio e 3+1 costano di più, ma anche senza rottamare la spesa rimane intorno ai 25.000 euro.

Opel Corsa-e

Il modello più conosciuto del marchio tedesco ha ora una versione 100% elettrica battezzata Opel Corsa-e che è una delle più potenti utilitarie elettriche in commercio. Il suo motore vanta ben 100 kW, mentre la batteria da 50 kWh permette un’autonomia di 337 km. Grazie alle 5 porte ed al bagagliaio da 267 litri è adatta anche alle famiglie, mentre con la generosa autonomia si può puntare anche a qualche gita fuori città. Con un prezzo di listino che parte da 32.400 euro si può acquistare a 22.400 euro in caso di rottamazione.

Peugeot e-208

“Cugina” della Corsa-e (fanno parte dello stesso gruppo ora riunito insieme a FCA in Stellantis), la Peugeot e-208 offre praticamente la stessa meccanica (motore da 100 kW, batteria da 50 kWh) e prestazioni quasi identiche, con un’autonomia che arriva a 340 km. Dalla sua ha soprattutto il bagagliaio, che misura 309 litri. Il listino parte da 33.850 euro, dunque con la rottamazione si scende a 23.850 euro.

Volkswagen ID.3

Ha dimensioni paragonabili ad una Golf (è lunga 4,26 metri), un bagagliaio da 350 litri, 5 porte e 5 posti a bordo. Il suo motore da 110 kW è abbinato ad una batteria da 45 kWh, che offre un’autonomia di 350 km. Con queste credenziali la Volkswagen ID.3 è una delle elettriche più “a lungo raggio” del momento nella fascia di prezzo delle più abboradbili. Costa 34.400 euro, dunque se si rottama una vecchia auto si può acquistare a 24.400 euro.

Mazda MX-30

Con un listino prezzi che parte da 34.900 euro, la Mazda MX-30 rientra sfruttando il massimo degli incentivi nei 25.000 euro che ci siamo imposti come soglia di spesa massima: 24.900 euro è il suo prezzo di partenza bonus compreso. Di tutto il lotto delle “under 25.000” è la più spaziosa: è infatti un SUV con 5 posti ed un bagagliaio da 366 litri. Il motore ha 110 kW, la batteria una capacità di 45 kWh per un’autonomia dichiarata di 200 km.

Sotto i 25.000 con l’ISEE inferiore a 30.000 euro

Per quest’anno il piano di incentivi “Ecobonus” ha un’ulteriore novità, ovvero lo sconto del 40% sul prezzo di listino per chi ha un ISEE inferiore a 30.000 euro introdotto con l’ultima Legge di Bilancio. Per chi vi rientra vi sono due paletti: il prezzo dell’auto stabilito dal listino ufficiale della Casa automobilistica non deve superare i 30.000 euro al netto dell’IVA, mentre la potenza deve essere inferiore a 150 kW.

Sottraendo tale agevolazione si possono acquistare anche modelli dal prezzo di listino più costosi rispetto a quelli elencati, come Citroen e-C4 (da 35.150 euro), Opel Mokka-e (da 35.250 euro), Nissan Leaf (da 35.300 euro), Hyundai Kona Electric (da 35.850 euro) e Honda e (da 35.900 euro). Più avanti nell’anno arriverà un’interessante proposta dal marchio Dacia: la Dacia Spring, SUV elettrico di dimensioni contenute con un prezzo che dovrebbe aggirarsi sui 20.000 euro.

