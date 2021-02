Jaguar: solo auto elettriche dal 2025

Jaguar, lo storico marchio automobilistico inglese, si prepara ad una rivoluzione: dal 2025 produrrà solo auto elettriche, di lusso si intende.

L’annuncio è stato preceduto da un massiccio programma di investimenti da 2,5 miliardi di sterline all’anno per ammodernare gli impianti inglesi ed esteri e sviluppare nuovi siti produttivi per il gruppo controllato dall’indiana Tata Motors che comprende anche il marchio Land Rover, noto per i suoi SUV e fuoristrada di lusso.

Attualmente Jaguar produce un solo modello elettrico, la Jaguar I-Pace, SUV da 4 metri e 70 con un’autonomia di 410 km che costa circa 82.000 euro.

Della “rivoluzione elettrica” delle vetture britanniche farà parte anche Land Rover: per questo brand sono in programma sei varianti esclusivamente elettriche dei modelli Range Rover, Discovery e Defender. La prima Land Rover completamente elettrica arriverà nel 2024.

L’obiettivo è quello di offrire solo auto Jaguar e Land Rover 100% elettriche entro il 2030 e di abbattere completamente le emissioni di CO2 della propria attività entro il 2039.

In parallelo il gruppo Jaguar-Land Rover sta lavorando alla propulsione a idrogeno: i primi prototipi che arriveranno sulle strade del Regno Unito entro i prossimi 12 mesi.

