EQA: il più compatto (ed economico) dei SUV elettrici Mercedes

Si chiama Mercedes EQA il nuovo SUV compatto di Mercedes-Benz a propulsione 100% elettrica. In Italia arriverà nelle concessionarie ad un prezzo di listino che parte da 41.139 euro (IVA esclusa), ovvero al di sotto della soglia dei 50.000 euro che dà diritto al contributo pubblico previsto dagli incentivi 2021 per l’acquisto di auto ecologiche, rispettivamente di 6.000 o 10.000 euro senza o con rottamazione.

Si tratta del modello elettrico più economico della gamma Mercedes, ma anche del più compatto, con una lunghezza di 4,46 metri e 5 posti a bordo che lo rende adatto alla città, ma anche a qualche puntata fuori porta con famiglia al seguito.

Non male infatti l’autonomia, pari a 486 km grazie alle batterie agli ioni di litio da 66,5 kWh che si ricaricano in 5 ore e 45 minuti alla wallbox o a una stazione di ricarica pubblica ed in soli 30 minuti all’80% alle colonnine di ricarica rapida.

A facilitare l’utilizzo quotidiano contribuisce la navigazione di serie con sistema battezzato “Electric Intelligence”, che calcola il percorso più veloce per arrivare a destinazione.

La EQA scatta da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi e può raggiungere una velocità massima di 160 km/h.

La prima versione che sarà commercializzata in Italia, la Mercedes EQA 250, sarà equipaggiata con motore da 140 kW, ma più avanti arriverà anche una motorizzazione più potente da 200 kW, con la disponibilità della trazione integrale e batterie maggiorate che offriranno un range superiore ai 500 km.