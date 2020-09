Monopattino Revoe ritirato da Decathlon per difetto allo sterzo. I lotti richiamati per rischio caduta

Attenzione al monopattino Revoe di Decathlon. Un difetto allo sterzo potrebbe far rischiare una caduta durante l’utilizzo. A farlo sapere è stata la stessa azienda che ha richiamato dal mercato alcuni monopattini elettrici.

Acquistabile sia negli store Decathlon che su Amazon, Revoe è uno dei monopattini elettrici più diffusi ma alcuni potrebbero risultare pericolosi. Per questo è stato disposto il richiamo e la successiva riparazione dello sterzo.

Il problema non riguarda tutti i monopattini ma solo quelli acquistati tra l’1/06/2019 e il 17/08/2020.

“Nel corso dei controlli di qualità e sicurezza, le squadre Revoe hanno rilevato un difetto su alcuni sterzi. In alcuni casi, lo sterzo può rompersi e rappresenta dunque un rischio di caduta durante l’utilizzo” si legge nell’avviso di sicurezza diffuso da Decathlon.

Come sapere se il monopattino elettrico è coinvolto nel richiamo

Se avete acquistato Revoe in quel periodo di tempo, dovete controllare il numero di serie. Tre sono quelli coinvolti nel richiamo:

“La invitiamo a non usare più il monopattino elettrico e a riportarlo in un negozio Decathlon il prima possibile per la riparazione. La sostituzione del tubo dello sterzo sarà effettuata presso i laboratori Decathlon e richiederà da 7 a 15 giorni di tempo” prosegue Decathlon.