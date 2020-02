Coronavirus: come chiedere il rimborso per treni, aerei, alberghi ed eventi (MODULO)

“Treni, voli, hotel ed eventi vari”, così il Codacons ha deciso di intervenire a favore di tutti coloro che non intendono più partire o prendere parte a manifestazioni a causa del nuovo Coronavirus, mettendo a disposizione una diffida per chiedere il rimborso.

I cittadini che hanno prenotato un viaggio o hanno in programma la partecipazione a eventi o manifestazioni ma non intendono più partire o parteciparvi a causa dell’emergenza dovuta al Covid-19, quindi, possono dormire sogni sereni e chiedere di essere rimborsati senza alcuna penale o costo.

Per questo motivo, l’associazione dei consumatori mette a disposizione degli interessati una diffida per chiedere alla società interessata il rimborso totale del prezzo corrisposto per il volo/soggiorno/pacchetto viaggio/evento acquistato, e invitare l’ente competente a rimborsare le ulteriori somme corrisposte (per i necessari adempimenti burocratici per le spese collegate all’evento/viaggio).

Cause di forza maggiore

Come si legge nella nota del Codacons: “Il fondamento del diritto a chiedere il rimborso sta nelle ‘cause di forza maggiore’ derivanti dal Coronavirus e dall’emergenza in corso. Il contratto di trasporto/soggiorno/pacchetto di viaggio/evento acquistato dai cittadini non può essere portato a esecuzione a causa dei rischi connessi all’epidemia di Coronavirus che ha colpito tutta la Cina e si sta inevitabilmente diffondendo in tutto il mondo. Il viaggio/evento prenotato è divenuto, difatti, di impossibile realizzazione per ‘cause di forza maggiore’ riconducibili, appunto, all’improvvisa ed imprevedibile epidemia che si sta diffondendo e non ha alcuna rilevanza, allo stato, il luogo di destinazione del viaggio/esecuzione dell’evento”.

È per questo tipo di situazione risulta inquadrabile nella sopravvenuta impossibilità di ricevere la prestazione per la quale è stato già corrisposto il prezzo o parte del prezzo con conseguente risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1463 codice civile.

Qui trovate il modulo da inviare con adesione gratuita.

Fonte: Codacons

Leggi anche: