Questa ciclista è salita con la sua bici sul tetto di un’auto parcheggiata in mezzo alla pista ciclabile 

Quante volte vi sarà capitato di notare un’auto in sosta in un’area riservata a bici o pedoni? Purtroppo si tratta di gesti di inciviltà molto diffusi in diversi Paesi del mondo, non solo in Italia. Ormai siamo fin troppo abituati a queste scene, ma c’è anche chi non reagisce con indifferenza di fronte a certi episodi. Sta facendo il giro del web il filmato, girato nello stato messicano di Querétaro, in cui si vede una ciclista che offre una bella lezione ad un autista che aveva parcheggiare la sua macchina nel bel mezzo di una pista ciclabile.

Quando la donna, che lavora come fattorina effettuando consegne a domicilio per DiDi Food, si è accorta dell’auto parcheggiata nell’area riservata alle biciclette ha reagito spiazzando tutti: ha preso la sua bici ed è salita sul tetto dell’auto, scavalcandola, lasciando i passanti a bocca aperta.

#Queretaro

Un #Reparridor de DidiFood pasa por encima de un auto que no respeto la ciclovía. Si quieren respeto , respeten como rezan muchos automóvilistas en México y el mundo. pic.twitter.com/rqiRk5ndF3 — #NiUnRepartidorMenos (@repartidorr) July 2, 2021

Non sono mancate le polemiche per la reazione impulsiva della donna, anche se qualcuno ha lodato il suo gesto, visto come una protesta esemplare per il conducente incivile. Il filmato, pubblicato su Twitter dal collettivo NiUnRepartidorMenos ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e tantissimi commenti contrastanti. Molti utenti hanno sottolineato che sarebbe stato più corretto contattare le forze dell’ordine per multare l’automobilista.

Di una cosa siamo abbastanza certi: dopo questa lezione, il conducente della macchina ci penserà due volte prima di parcheggiare in una pista ciclabile!

Fonte: Twitter

