Ecobonus moto 2022: al via oggi la registrazione in piattaforma per le concessionarie

Aperta la piattaforma del MISE per la registrazione delle concessionarie aderenti al beneficio. Ecco chi potrà richiederlo

Al via da oggi, sulla piattaforma Ecobonus messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico, le prenotazioni per la ricezione di incentivi economici destinati all’acquisto di motocicli e ciclomotori. Il bonus non è rivolto a tutti, ma solo a quanti acquisteranno un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica: la misura, per cui sono stati stanziati dal Governo 20 milioni di euro per l’anno in corso, rientra infatti nel novero dei provvedimenti relativi alla sostenibilità e alla riduzione dell’inquinamento.

Il Bonus Moto era stato previsto dalla Legge di Bilancio del 2021 con uno stanziamento totale di 150 milioni di euro – ripartiti in 20 milioni annui per 2021, 2022 e 2023 e 30 milioni per i successivi tre anni. L’accesso alla piattaforma è riservato alle concessionarie che vogliono aderire all’iniziativa ministeriale (come era avvenuto anche per l’erogazione del Bonus Terme), che sono tenute a registrarsi per poter recuperare il contributo economico al momento dell’acquisto di un nuovo veicolo e riconoscere così lo sconto al cliente.

Chi può richiedere il bonus

Come abbiamo detto, il contributo economico sosterrà l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi appartenenti alle seguenti categorie:

L1e : veicoli a due ruote che non superano i 50 cc di cilindrata e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

: veicoli a due ruote che non superano i 50 cc di cilindrata e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h; L2e : veicoli a tre ruote che non superano i 50 cc di cilindrata e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

: veicoli a tre ruote che non superano i 50 cc di cilindrata e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h; L3e : veicoli a due ruote che superano i 50 cc di cilindrata o la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h;

: veicoli a due ruote che superano i 50 cc di cilindrata o la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h; L4e : veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, che superano i 50 cc di cilindrata o la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h;

: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, che superano i 50 cc di cilindrata o la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h; L5e : veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, che superano i 50 cc di cilindrata o la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h;

: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, che superano i 50 cc di cilindrata o la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h; L6e : quadricicli leggeri con massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg (esclusa la massa delle batterie se elettrico), con velocità massima di costruzione inferiore o uguale a 45 km/h e cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata;

: quadricicli leggeri con massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg (esclusa la massa delle batterie se elettrico), con velocità massima di costruzione inferiore o uguale a 45 km/h e cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; L7e: quadricicli con massa a vuoto inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e con potenza massima netta del motore inferiore o uguale a 15 kW.

Il valore del bonus non è fisso, ma varierà in base alla spesa totale fatta dal richiedente – andando a coprire il 40% del prezzo di listino (fino a 4.000 euro totali) in caso di rottamazione di un veicolo vecchi e il 30% (fino ad un totale di 3.000 euro) senza rottamazione. È importante ricordare che, in caso di rottamazione del vecchio veicolo, per usufruire del contributo maggiorato è necessario che il motociclo vecchio appartenga alla categoria L e sia omologato fino a Euro3. Attualmente non si prevedono invece contributi e sostegni a chi acquisterà un’automobile, anche elettrica o ibrida, durante il 2022.

Fonti: Ministero dello Sviluppo Economico / ACI

