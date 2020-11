Bonus mobilità: al via da oggi le prenotazioni per chi è rimasto fuori dal click day

Bonus mobilità. Oggi si riparte. A una settimana dal click day durante il quale, tra mille difficoltà, sono stati richiesti tutti i fondi messi a disposizione, da oggi 9 novembre saròà possibile pre-registrarsi, in attesa che il cosiddetto “Buono mobilità” venga rifinanziato.

Secondo quanto si legge sul sito dedicato, ci ha già effettuato l’acquisto di bici, monopattini, segway e gli altri mezzi che rientrano nell’iniziativa, da oggi e fino al 9 dicembre 2020, potrà “prenotarsi”,pre-registrandosi: dovrà dunque inserire i propri dati e il valore del bene o servizio acquistato. Bisogna però essere in possesso della fattura o dello scontrino che attesti l’acquisto nel periodo tra il 4 maggio e il 2 novembre 2020. Tuttavia

“la pre-registrazione non dà diritto ad alcun beneficio, serve al Ministero dell’ambiente al fine di quantificare le risorse per un puntuale rifinanziamento del Programma Sperimentale Buono Mobilità”.

Pre-registrazione: al via alle 9 del 9 novembre

Chi vorrà provare, o meglio, riprovare a ottenere il “rimborso” per l’acquisto già effettuato dovrà dunque pre-registrarsi a partire dalle 9 di oggi.

Il sito adesso mette anche a disposizione una’area riservata a cui può accedere chi ha già ottenuto un buono o inserito un rimborso

Nei giorni scorsi, in un video pubblicato su Facebook, il Ministro Costa ha spiegato che chi ha comprato una bici o un monopattino elettrico dal 4 maggio al 2 novembre e non è riuscito a ottenere il bonus mobilità per esaurimento fondi, potrà ripresentare la domanda da oggi per ottenere l’incentivo all’inizio del prossimo anno:

“In 24 ore, i fondi 215 milioni di euro sono andati esauriti. Questo significa che 600mila persone adesso hanno acquistato dei mezzi in più che avranno una bicicletta e potranno fare casa scuola, casa lavoro, cicloturismo in modo diverso”.

