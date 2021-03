Bollo auto 2021: chi non deve pagarlo e a chi spettano le agevolazioni

Per il 2021 in diverse Regioni sono previste esenzioni e agevolazioni sul bollo auto. Ecco quali e a chi spettano

Con la fine del mese scattano per la maggior parte degli italiani le scadenze per il pagamento del bollo auto per non incorrere nelle sanzioni e nel pagamento degli interessi calcolati sul ritardo.

Ricordiamo che la tassa automobilistica è gestita dalle Regioni e dalle Province Autonome di Bolzano e Trento, ad eccezione di Friuli Venezia Giulia e Sardegna, nelle quali è gestita dall’Agenzia delle Entrate. Sono questi gli enti da consultare per sapere se si ha diritto ad agevolazioni e per conoscere scadenze e modalità di eventuali rimborsi previste nella propria regione di residenza.

Quest’anno in larga parte non sono previste particolari agevolazioni come accaduto nel 2020, anno nel quale alcune regioni hanno previsto esenzioni estese a più categorie alla luce della pandemia di Covid-19.

Rimangono comunque quelle già in vigore negli anni passati come per i fruitori della Legge 104 (esenzioni per i disabili), per le vetture d’epoca (pagamento al 50% dopo venti anni o importo fisso ridotto per le ultratrentennali) e per chi ha usufruito dell’Ecobonus per l’acquisto di nuove vetture a basso impatto ambientale (elettriche, ibride, metano o GPL), in genere esenti per i primi cinque anni dall’immatricolazione.

Bollo auto: le scadenze 2021

Queste le scadenze per il pagamento del bollo auto nel 2021:

Scadenza dicembre 2020: dal 1 gennaio 2021 al 1 febbraio 2021

Scadenza gennaio 2021: dal 1 febbraio 2021 al 1 marzo 2021

Scadenza maggio 2021: pagamento dal 1 giugno 2021 al 30 giugno 2021

Scadenza luglio 2021: pagamento dal 2 agosto 2021 al 31 agosto 2021

Scadenza agosto 2021: pagamento dal 1 settembre 2021 al 30 settembre 2021

Scadenza settembre 2021: pagamento dal 1 ottobre 2021 al 2 novembre 2021

Scadenza dicembre 2021: pagamento dal 1 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022

Attenzione: potrebbero esserci delle differenze su base regionale: in Lombardia e Piemonte, ad esempio, il pagamento della tassa annuale va perfezionato nel mese in cui è avvenuta l’immatricolazione.

Decreto Sostegni: colpo di spugna per i debiti con il Fisco

Valida per tutto il territorio nazionale è però la “rottamazione” delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro per i debiti con l’Erario introdotta con il Decreto Sostegni del Governo Draghi. Tra le fattispecie del nuovo “saldo e stralcio” rientrano infatti anche i bolli non pagati nel periodo 1 gennaio 2000-31 dicembre 2015, ma solo per le persone fisiche o aziende che hanno dichiarato nel 2019 un reddito imponibile di meno di 30.000 euro.

Con il cashback sconto del 10% anche sul bollo

Uno sconto del 10% sul bollo si può ottenere grazie al cashback: pagando con carte di pagamento o app abilitate presso le tabaccherie o in qualsiasi punto vendita fisico autorizzato. Lo sconto massimo è però di 15 euro indipendentemente dall’importo versato.

Le agevolazioni bollo 2021 dalle regioni

Per il 2021 la Lombardia ha deciso di cancellare il bollo per tassisti, noleggiatori di autobus ed NCC per auto di proprietà o utilizzati a titolo di locazione. Per accedere al contributo gli interessati non devono presentare alcuna domanda e possono – ha avvertito l’assessore al Bilancio Caparini – ignorare gli eventuali solleciti di pagamento già ricevuti. Nelle prossime settimane gli aventi diritto riceveranno conferma dell’ammissione all’esenzione. Rimane valido lo sconto del 15% per chi paga con domiciliazione bancaria.

In Piemonte secondo la deliberazione della Giunta regionale 26-1848 del 7/8/2020 sono esenti dal pagamento del bollo fino al 2022 i privati che hanno acquistato nel corso 2020 un’automobile Euro 6 di potenza non superiore a 100 kW rottamando una Euro 0, Euro 1 e Euro 2.

La Campania a gennaio ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale che scadono nel periodo compreso tra il 19 gennaio ed il 30 aprile 2021, prorogando tali termini al 31 maggio 2021 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Inoltre ha varato l’esenzione dal pagamento del bollo auto per sette anni per le autovetture ad alimentazione elettrica, cinque anni in caso di alimentazione ibrida–elettrica e tre anni in caso di alimentazione a gas metano, immatricolate successivamente alla data di entrata in vigore della legge (18/08/2020) ed acquistate in sostituzione di autovetture di categoria da Euro 0 a Euro 4 avviate alla rottamazione.

Al termine del periodo di esenzione le auto elettriche saranno tenute al pagamento di un importo pari ad un quarto di quanto dovuto per un’auto a benzina di pari cilindrata e le auto ibride corrisponderanno un importo pari alla metà di quanto dovuto da un’auto a benzina di pari cilindrata.

In Emilia Romagna la Regione ha disposto un’ulteriore proroga al 2 agosto 2021 del termine di pagamento dei bolli in scadenza dal 1 aprile 2021 al 31 maggio 2021. Si possono pagare senza sanzione ed interessi fino al 31 marzo i bolli scaduti a dicembre 2020 e gennaio 2021.

Il Veneto ha posticipato al 30 Giugno 2021 i pagamento del bollo delle autovetture previsti tra il 1 Gennaio e il 30 Maggio 2021.

Il resto delle regioni potrebbero varare altre forme di agevolazione nei prossimi mesi.

LEGGI anche: