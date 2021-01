Al via la prima Superciclabile d’Italia che collegherà Firenze a Prato, un'”autostrada” per bici in asfalto riciclato

Da Prato e Firenze in bicicletta, attraversando a pedali la piana fiorentina, una delle aree più densamente popolate della Toscana.

E’ stato presentato oggi a Palazzo Medici dal sindaco di Firenze Dario Nardella e da quello di Prato Matteo Biffoni il progetto per la nuova ciclovia da 12 km che collegherà Prato al capoluogo toscano. Pensata per i numerosi turisti e pendolari della zona, collegherà i due centri in un tempo stimato di mezz’ora.

«L’opera – ha spiegato il sindaco fiorentino – è nell’elenco del Recovery Plan. Sarà una pista completamente videosorvegliata e illuminata: è la prima volta che si uniscono due città di queste dimensioni. Si collegherà poi alla ciclovia del Sole, la più lunga pista ciclabile d’Italia».

Ecco il progetto della #ciclovia Firenze-Prato. Un percorso verde di 12 km illuminati e con asfalto riciclato. Arriviamo a 600 tonn di Co2 in meno all’anno. Unica volta in Italia che si collegano due città di queste dimensioni. Al via i lavori entro l’anno, termineranno nel 2022. pic.twitter.com/t9bmkYXUhi — Dario Nardella (@DarioNardella) January 26, 2021

La nuova ciclovia sarà il più possibile “verde”, assicurano gli amministratori, anche nella realizzazione e per gli aspetti energetici: nel costo complessivo per il progetto di circa 38 milioni di euro sono previsti la posa di asfalto riciclato installato a basse temperature ed a emissioni di vapori limitate per la pista da 4 metri di larghezza, che sarà illuminata da luci a led con sensori di passaggio. Previsti anche viadotti per attraversare la A1 e i corsi Marina e Garille.

«Non sarà semplicemente una ciclabile turistica o di passeggio, ma di collegamento vero e proprio per chi si sposta per lavoro o studio, inserendosi in un più ampio programma di sviluppo della mobilità dolce: da un lato il potenziamento dei collegamenti su ferro, con treni che passeranno più frequentemente nella tratta Prato-Firenze, dall’altra la metrotramvia su cui si svilupperà il progetto regionale di collegare Firenze a Prato, fino al centro Pecci e all’area ex Banci», sottolinea Biffoni.

L’avvio dei lavori è previsto per la fine di quest’anno con il completamento dei primi 7 km entro il 2022. Altri tre anni serviranno per la realizzazione del tratto centrale da 5 km dell’opera.

