Segway Ninebot A30C, la bici elettrica che sembra uno scooter al prezzo stracciato di 300 euro

Ninebot, la nota casa produttrice di monopattini elettrici, ha da qualche tempo lanciato in Cina un nuovo mezzo a due ruote che è un po’ un incrocio tra una bici elettrica ed uno scooter.

Il Ninebot A30C è il modello più economico della gamma di questi particolari scooter-ebike che sono dotati di un motore elettrico ma anche dei pedali, un po’ come i ciclomotori di qualche anno fa (chi non ricorda il trio popolarissimo Sì, Ciao e Bravo della Piaggio?), che permettono dunque di utilizzarli come una bici a pedalata assistita oppure di continuare il viaggio se la batteria si scarica.

L’A30C equipaggiato con una batteria agli ioni di litio da 576 Wh che offre un’autonomia di circa 40 km con una sola ricarica, mentre la velocità massima è limitata a 25 km/h.

Prestazioni dunque in linea con molti dei monopattini elettrici odierni, con in più la protezione offerta da pedana e scudo tipica degli scooter e il comfort offerto dalla seduta. Telaio e design derivano infatti dagli altri scooter della serie “A” di Ninebot.

Il suo punto di forza è soprattutto il prezzo. Al momento viene commercializzato in Cina ad un prezzo che equivale a meno di 300 euro (298 euro al cambio attuale) insieme alle versioni più performanti e costose A40, B30C, B35, B40, B65, B80, B90, B110P e B110M, C30, C40, C60 e C80.

Il costruttore cinese ha intenzione di esportarli anche in Europa, ma bisognerà vedere se alle nostre latitudini gli scooter-e-bike di Ninebot potranno essere omologati e se lo saranno come monopattino, e-bike o scooter elettrico, dal momento che sono dotati di acceleratore e sella, non consentiti dalle norme italiane sui monopattini entro i 25 km/h.

Negli USA un veicolo simile invece è già commercializzato da Segway sotto il nome di Segway eMoped C80, che è l’equivalente della versione cinese del Ninebot B80 che in Cina costa circa 660 euro: ha 75 km di autonomia e velocità massima limitata a 25 km/h. Negli States costa però 2.200 dollari.

LEGGI anche:

Bici elettriche: trucchi e consigli per aumentare la vita delle batterie delle e-bike

Nel paniere Istat 2021 entrano la borraccia ed il monopattino elettrico