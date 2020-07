PlasticRoad, la pista ciclabile in plastica riciclata è stata attraversata 1 milione di volte (ed è pronta per il mercato)

PlasticRoad, la prima pista ciclabile al mondo realizzata in plastica riciclata, ha registrato il suo milionesimo attraversamento! Un traguardo importantissimo che sarà seguito dalla produzione industriale del prodotto e dal seguente lancio sul mercato, previsto per il primo trimestre del 2021.

A poco più di un anno e mezzo dal lancio del progetto pilota nella cittadina olandese di Zwolle, i risultati ottenuti dalla pista in termini di resistenza, sia ai carichi pesanti che alle condizioni climatiche più avverse, stanno convincendo sempre di più.

“Siamo riusciti a dimostrare che il nostro innovativo concetto legato alla mobilità sostenibile, che si basa su una strada prefabbricata realizzata in plastica riciclata, non è una semplice chimera, ma è assolutamente fattibile e praticabile –spiegano Marcel Jager e Anne Koudstaal del team PlasticRoad- l’iniziativa è nata nel 2018 con due progetti pilota, nelle città di Zwolle e di Giethoorn, e ora è prontissima per la produzione industriale. Un’impresa di cui siamo incredibilmente orgogliosi”.