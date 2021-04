La Francia sta offrendo 2.500 euro per sbarazzarsi della propria auto e acquistare un’e-bike

Rottami un’automobile e ricevi un bonus da 2.500 euro per comprare una bici a pedalata assistita.

È questa una delle misure votate all’unanimità la scorsa settimana dalla Assemblée Nationale francese come emendamento nell’ambito della “Loi Climat et Résilience”, un pacchetto di interventi legislativi straordinari portato avanti dal ministero dell’ambiente transalpino.

Secondo il Governo di Parigi, questa legge permetterà di accelerare la corsa verso l’ambizioso obiettivo che Oltralpe si sono posti: interrompere la vendita di veicoli a carburanti di origine fossile entro il 2040.

Il sostanzioso bonus transalpino per le e-bike non è ancora entrato in vigore, ma ha il favore della maggior parte dei parlamentari dell’Esagono e pare si avvii ad ottenere il via libera ben presto.

Una misura simile è stata adottata anche in Finlandia. Nel paese scandinavo l’incentivo ammonta a 1.000 euro.

«Per la prima volta si riconosce che la soluzione non è rendere le automobili più ecologiche ma semplicemente ridurre il loro numero», ha dichiarato soddisfatto Olivier Schneider della FUB, la Federazione Francese degli Utilizzatori della Bicicletta che è stata partner del Ministero per la Transizione Ecologica di Parigi in un interessante programma da poco concluso battezzato “Le Coup de Pouce Vélo”.

Tra le iniziative del programma anche corsi gratuiti con nozioni di sicurezza e sulle regole della strada per chi dopo anni ha desiderato rimettersi in sella ad una bici ed un bonus da 50 euro per le riparazioni.

Anche grazie a queste iniziative nel 2020 in Francia il mercato delle biciclette è cresciuto del 25% rispetto all’anno precedente. Lo scorso anno sono state vendute circa 500.000 bici a pedalata assistita, che rappresentano ormai 1/5 del mercato totale delle due ruote a pedali, il cui giro d’affari è cresciuto a 3 miliardi di euro.

