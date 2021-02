Ciclista sostituisce le ruote della bici con lame della segheria per pedalare sul lago ghiacciato

Pedalare su un lago ghiacciato? Possibile! Se durante i mesi invernali numerosi specchi d’acqua si congelano e offrono ai più l’occasione buona per pattinare, c’è chi non si accontenta: questo temerario ingegnere ha deciso di sfidare la forza di gravità e di sostituire le ruote della sua bicicletta con lame di seghe circolari in modo da poter pattinare sul ghiaccio. Ecco la “Icycycle”!

Lui è un designer noto come The Q e ha un canale You Tube tutto suo. Questa volta ha accuratamente tolto le ruote e i raggi originali della sua bici e li ha sostituiti con giganteschi dischi di metallo con lame affilate sui bordi.

Quando è uscito per la prima volta sul lago ghiacciato, le lame affilate tagliavano irrimediabilmente il ghiaccio. Non contento, l’ingegnere ha portato di nuovo la sua bicicletta nella sua officina e ha aggiunto ulteriori sezioni metalliche a ciascuna delle lame. La sua seconda uscita è stata un buon risultato! Il video online mostra il coraggioso ciclista che guida con facilità sulla superficie del lago:

Questa non è la prima volta che The Q ha sostituito le ruote di bicicletta convenzionali. Nel 2019, l’eccentrico ingegnere ha progettato un paio di spinner con alcune sneakers apposte sulla finitura di enormi raggi. La conseguenza è stata un viaggio molto accidentato:

Fonte: The Q

