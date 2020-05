Giornata nazionale della bicicletta: è il mezzo migliore per favorire la ripresa

Oggi si celebra l’undicesima edizione della Giornata nazionale della bicicletta, iniziativa nata nel 2009 con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente per incentivare l’uso della bici come mezzo di trasporto sicuro e sostenibile.

Mai come in questo periodo la bicicletta è tornata a far parlare di sé, poiché nella Fase 2 risulta il mezzo più idoneo per favorire la ripresa, consentendo gli spostamenti individuali rispettando distanziamento tra le persone e senza impattare in modo negativo sull’ambiente.

Per limitare i contagi da coronavirus, infatti, l’uso dei mezzi pubblici andrebbe evitato il più possibile, ma se tutti ricorressero all’automobile per gli spostamenti necessari, ci troveremmo poi a dover fare i conti con un notevole aumento di traffico e di inquinamento.

L’emergenza coronavirus potrebbe dunque essere l’occasione per puntare finalmente a una mobilità sostenibile e immaginare città con meno automobili e più bici, incentivando l’utilizzo della bicicletta per andare al lavoro e a fare la spesa, evitando traffico, code e inquinamento.

La bicicletta potrebbe poi diventare il mezzo migliore anche per le prossime vacanze. perché consentirebbe di viaggiare con gli altri e di scoprire più da vicino il territorio e la natura che ci circonda.

“La Giornata Nazionale della Bicicletta è una grande occasione per sottolineare l’importanza dell’utilizzo della bici che permette di muoversi in sicurezza mantenendo le distanze ma al tempo stesso è anche motivo per tenere alta l’attenzione sul sistema nazionale di Ciclo-Vie, a partire da quella dell’Appennino che collega il Paese da Nord a Sud.

La Fase 2 dell’emergenza sta infatti portando ad un incremento della uscite all’aperto nelle aree appenniniche e verso le seconde case è un’opportunità per riscoprire zone protette ricche di storia e natura ai più sconosciute”, ha commentato Enrico Della Torre, Direttore Generale Vivi Appennino, in occasione della giornata nazionale della bicicletta.

La bicicletta potrebbe dunque essere la soluzione ideale nella fase due e in quelle successive, per spostarsi nelle città e nei luoghi naturalistici in modo sostenibile mantenendo il distanziamento fisico tra le persone.

Per questo, oltre agli incentivi previsti nel decreto maggio per l’acquisto di bici, sarebbe opportuno iniziare a ripensare gli spazi urbani, con meno parcheggi, più piste ciclabili e più aree verdi.

Oggi, in occasione della Giornata nazionale della bicicletta, le piste ciclabili saranno al centro della 35esima edizione di Bicincittà che quest’anno si svolgerà in diretta Facebook dalla pagina di Unione italiana sport per tutti (Uisp).

L’appuntamento è alle ore 12 e prevede un Giro d’Italia virtuale durante il quale si parlerà di mobilità sostenibile attraverso il racconto delle esperienze di varie città italiane che si sono già mosse verso un trasporto più green.

“Le piste ciclabili rappresenteranno sempre di più vere e proprie infrastrutture di mobilità alternativa, sulle quali le politiche pubbliche del nostro Paese dovranno puntare. E’ urgente intervenire a partire da questo periodo di emergenza e di distanziamento sociale”, ha sottolineato Uisp.

Di bicicletta e mobilità sostenibile continueremo probabilmente a sentire parlare nei prossimi mesi, anche in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta, istituita dall’ONU, che si terrà il prossimo 3 giugno.

