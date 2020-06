Giornata mondiale della bicicletta: è il mezzo migliore per favorire la ripresa

Oggi è la Giornata mondiale della bicicletta, istituita dalla Nazioni Unite il 12 aprile 2018, per incentivare l’uso della bici come mezzo di trasporto sicuro e sostenibile.

Mai come in questo periodo la bicicletta è tornata a far parlare di sé, poiché nella Fase 2 risulta il mezzo più idoneo per favorire la ripresa, consentendo gli spostamenti individuali rispettando distanziamento tra le persone e senza impattare in modo negativo sull’ambiente.

Per limitare i contagi da coronavirus, infatti, l’uso dei mezzi pubblici andrebbe evitato il più possibile, ma se tutti ricorressero all’automobile per gli spostamenti necessari, ci troveremmo poi a dover fare i conti con un notevole aumento di traffico e di inquinamento.

L’emergenza coronavirus potrebbe dunque essere l’occasione per puntare finalmente a una mobilità sostenibile e immaginare città con meno automobili e più bici, incentivando l’utilizzo della bicicletta per andare al lavoro e a fare la spesa, evitando traffico, code e inquinamento.

La bicicletta potrebbe poi diventare il mezzo migliore anche per le prossime vacanze. perché consentirebbe di viaggiare con gli altri e di scoprire più da vicino il territorio e la natura che ci circonda.

La bicicletta potrebbe essere la soluzione ideale nella fase due e in quelle successive, per spostarsi nelle città e nei luoghi naturalistici in modo sostenibile mantenendo il distanziamento fisico tra le persone.

Per questo, oltre agli incentivi previsti nel decreto maggio per l’acquisto di bici, sarebbe opportuno iniziare a ripensare gli spazi urbani, con meno parcheggi, più piste ciclabili e più aree verdi.

Perché si festeggia la Giornata mondiale della bicicletta?

Con la Giornata mondiale della bicicletta, le Nazioni Unite riconoscono il contributo del ciclismo allo sviluppo sostenibile della società. L’uso delle bici è un modo per diffondere l’importanza dell’educazione fisica, tra bambini e giovani. Un’attività regolare di moderata intensità, come può essere appunto il camminare o andare in bicicletta, ha infatti un impatto positivo sul fisico e la salute. E fa bene a tutte le età: si riduce il rischio idi malattie cardiache, ictus, alcuni tumori, il diabete.

L’andare in bici non solo aiuta a prevenire le malattie ed è salutare, ma è anche equo ed economico. La bicicletta infatti viene vista come mezzo capace di promuovere la tolleranza, la comprensione e il rispetto reciproci e facilitare l’inclusione sociale e una cultura di pace. Perché è usata da tutti e alla portata di tutti.

