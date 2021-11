Deputata neozelandese in travaglio, va in ospedale sulla sua bicicletta e partorisce un’ora dopo

Julie Anne Genter, deputata neozelandese del partito dei Verdi, ha da poco dato alla luce il suo secondogenito e, per la seconda volta, appena ha avvertito le prime contrazioni ha deciso di recarsi in ospedale sulle sue gambe, o meglio, sulle sue due ruote.

Verso le due di notte di ieri, per la deputata è iniziato il travaglio e, anziché chiamare un taxi o farsi accompagnare in auto in ospedale, è salita in sella alla sua bicicletta, per poi partorire un’ora dopo.

La deputata, portavoce del partito per quanto riguarda le problematiche legate ai trasporti e nota sostenitrice del ciclismo, sceglie la bicicletta per muoversi in ogni circostanza.

Sebbene lei stessa abbia dichiarato che recarsi in ospedale in bicicletta durante il travaglio sia stato un puro caso, già nel 2018 non aveva esitato a montare sulla sua due ruote per mettere alla luce il suo primogenito.

Big news! At 3.04am this morning we welcomed the newest member of our family. I genuinely wasn’t planning to cycle in… Posted by Julie Anne Genter MP on Saturday, November 27, 2021

Fonti di riferimento: Julie Anne Genter-Facebook/BBC/CNN

