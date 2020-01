Rischio lesioni e infortuni, Decathlon ritira seggiolino bici portabimbi

Decathlon, nota catena di prodotti dedicati agli sportivi, ha riscontrato un problema su alcuni seggiolini da bici per bambini e ne ha disposto il richiamo.

Si tratta dei seggiolini modello BABY 100 BCLIP a marchio B’twin, codice articolo 2538309 venduti tra il 1° ottobre 2018 e il 20 novembre 2019 inclusi.

Alcuni seggiolini presentano una striscia di colore blu sulla parte frontale della fibbia: in questo caso, il personale ha riscontrato che il punto di aggancio della fibbia potrebbe rompersi, provocando cadute e conseguenti lesioni e infortuni per i bambini.



L’azienda pertanto invita tutti coloro che avessero acquistato il seggiolino a controllare il prodotto e, qualora risultasse tra quelli oggetto del richiamo, a non usare il seggiolino e a restituirlo in negozio per il rimborso o la sostituzione.

Per dubbi, informazioni o assistenza è possibile rivolgersi direttamente al Servizio Clienti Decathlon.