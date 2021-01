Coast-to-coast in bicicletta: l’ambizioso progetto degli Stati Uniti

Una nuova pista ciclabile consentirà a ciclisti ed escursionisti di viaggiare coast-to-coast negli Stati Uniti.

Si tratta del Great American Rail-Trail, un percorso lungo circa 6000 chilometri, che attraverserà 12 stati dalla città di Washington allo Stato di Washington sfruttando le linee ferroviarie dismesse.

Al momento sono stati già completati oltre 3000 chilometri del percorso che, al termine dei lavori, collegherà più di 145 piste ciclabili già esistenti, servendo circa 50 milioni di persone.

La bicicletta è diventata molto popolare durante il lockdown perché consente di muoversi liberamente mantenendo il distanziamento dagli altri e di fare attività fisica all’aperto. In tutto il mondo le vendite di biciclette hanno registrato un notevole aumento, perché chi normalmente non utilizza l’auto e prima della pandemia si serviva dei mezzi pubblici, ora preferisce evitarli.

Inoltre, pedalare offre numerosi benefici per la salute e, con le palestre chiuse, molte persone hanno optato per la bicicletta per sfuggire alla vita sedentaria.

“Quest’anno ha dimostrato quanto siano vitali progetti come il Great American Rail-Trail per il paese. Milioni di persone hanno trovato nei sentieri un modo per affrontare la pandemia”, ha dichiarato Ryan Chao, presidente di Rails-to-Trails, che lavora al progetto.

Il Great American Rail-Trail sarà probabilmente la pista ciclabile più lunga nel mondo, ma esistono numerosi progetti altrettando ambiziosi. Sono infatti molti i Paesi che di recente hanno ampliato i percorsi dedicati a ciclisti ed escursionisti. EuroVelo 6, ad esempio, attraversa dieci paesi europei per quasi 4500 chilometri mentre il Great North Trail corre lungo 1.300 chilometri dall’Inghilterra alla Scozia.

