Il ciclista che ha dato una ginocchiata alla bambina per farla cadere di proposito è una vergogna per tutti coloro che amano la bici

Il video del ciclista che ha dato una ginocchiata a una bimba di 5 anni facendola cadere è diventato virale poco dopo la pubblicazione sollevando numerose polemiche.

Il fatto è accaduto a Liegi, in Belgio, in una zona molto frequentata per passeggiate a piedi o in bici. La bambina stava camminando sulla neve con la sua famiglia quando il ciclista è spuntato alle sue spalle, suonando il campanello. La piccola non si è spostata e il ciclista, anziché rallentare o fermarsi, ha proseguito la corsa, colpendo la bambina con una ginocchiata, sembra di proposito. In seguito al colpo ricevuto, la bimba è caduta a terra e nemmeno a quel punto il ciclista ha deciso di frenare.

L’incidente ha indignato molte persone che si sono scagliate contro tutta la categoria di ciclisti, da tempo mal visti da automobilisti e pedoni per le loro “invasioni” su carreggiate e marciapiedi.

Va però sottolineato che quanto accaduto in Belgio è un fatto isolato e non dovrebbe essere preso come occasione per canalizzare odio verso tutti i ciclisti: questa persona offende tutti, ma non rappresenta la categoria e la responsabilità del gesto andrebbe attribuita solo a quel ciclista.

Responsabilità che verrà comunque accertata dai giudici, poiché il ciclista si è costituito alla polizia poco dopo il fatto. L’uomo, un 61enne belga, ha dichiarato di non essersi reso conto di aver colpito la bambina e assicura si sia trattato di un incidente. Sarà in ogni caso processato il prossimo febbraio per l’accusa di aggressione e percosse e, in caso di condanna, rischia un anno di prigione.

Fonte di riferimento: RTL Today

