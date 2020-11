Bonus mobilità: utenti imbufaliti contro Poste Italiane, dopo ore di attese virtuali lo SPID non funziona

Troppe domande per il click day mobilità per il bonus bici e crolla anche il sistema di Poste Italiane per la gestione del sistema Spid: in tutta Italia in queste ore gli utenti sono imbufaliti perché di fatto chi possiede il sistema pubblico di identità digitale, ad esempio con Aruba, Tim e altri è riuscito a portare a termine la procedura, ma con Poste Italiane nulla di fatto.

“Si ricorda che il contributo potrà essere erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili; pertanto, l’ingresso alla sala d’attesa virtuale e il posto in coda non garantiscono il rimborso o la generazione del buono mobilità”.

La dicitura sul sito buonomobilita.it non lascia molto spazio all’interpretazione ed è per questo, che chi dopo una lunga attesa non riesce ad accedere al servizio perché ha uno Spid con Poste Italiane, si abbandona a sfoghi più o meno vivaci sui social.

Dei circa 210milioni di euro a disposizione per l’acquisto di bici, monopattini e segway, adesso ne sono rimasti poco più di 182milioni (mentre scriviamo). Già da stamattina, sia il il portale dedicato che il sito del Ministero erano a tratti offline e in tilt. Di contorno file interminabili per ottenere il bonus.

Anche una volta raggiunto il proprio turno, c’è chi non ha avuto comunque la possibilità di richiedere gli incentivi. Ecco cosa sta succedendo sui social:

#spidposte oggi totalmente inutilizzabile!!! Ma quando faranno pace con l'informatica le nostre istituzioni?

Risultato: impossibile richiedere il buonomobilità. — Corrado Ignoti (@corradoignoti) November 3, 2020

Adesso, insomma, non è che se non prendo il 60% di quanto speso x la bici vado fallito, eh. Però, insomma, #posteitaliane annateve a sotterra' per la gestione dello #spidposte — fretta biscottata (@robertozolli) November 3, 2020

Tanto per capire…una azienda di stato non è in grado di supportare l'afflusso di richieste per il bonus bici su una piattaforma di altra una azienda di stato. Ma prima di attivare il tutto vi siete parlati tra di voi? Tutti riescono ad accedere tranne spidposte. Complimenti! — Domanto Petillo (@DPetillo) November 3, 2020

C’è poi chi invoca a una class action contro Poste Italiane:

Class action contro poste italiane per averci fatto perdere il bonus #spidposte — zumio (@wlaphica) November 3, 2020

E chi dopo ore interminabili, ce l’ha fatta e dispensa qualche buon consiglio:

Sto per piangere, ci sono riuscito.

Consiglio a tutti di usare come autenticazione gli sms e non l'app posteID.

Nella seconda pagina che si apre dopo aver messo mail e pw (o usato qr code), cliccare in basso "autenticazione tramite SMS "#buonomobilita #spid #spidposte — Paolo Di Marcantonio (@dimarcantoniop) November 3, 2020

