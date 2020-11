Bonus mobilità, dalle 9:00 al via le richieste di rimborso, ma il sito è subito irraggiungibile

E’ partita la corsa al bonus bici. Come il Ministero dell’ambiente aveva annunciato, dalle 9 di oggi sarebbe stato possibile richiedere gli incentivi per l’acquisto di bici, monopattini e segway ma sia il portale dedicato che il sito del Ministero sono già offline e in tilt.

Si sperava di scongiurare il click day. Il Ministro Costa ha assicurato che i fondi ci sono per tutti ma già si immaginava che sarebbe successo. Il portale è già stato preso d’assalto sia da chi in questi mesi ha acquistato un mezzo e vuole chiedere il rimborso che da chi vuole ottenere un voucher per l’acquisto entro il 31 dicembre prossimo.

Chi sta mattina si è collegato ha visto questa schermata. Dalle 9, si leggeva, sarebbe stato possibile accedere passando per una sala “di attesa” dove viene creata una sorta di coda virtuale. In ogni caso, si legge nella schermata

“il contributo verrà erogato fino a esaurimento fondi quindi l’ingresso alla sala d’attesa virtuale e il posto in coda non garantiscono il rimborso”.

Dopo svariati tentativi, si riesce a raggiungere la schermata di accesso e la sala d’attesa. In un primo momento, era stato scritto che l’evento vero e proprio sarebbe iniziato alle 9.30, come si può leggere nella schermata che segue, ma già da ora entrare nella camera “d’attesa” è un’impresa. Adesso, anche l’orario dell’evento è stato ulteriormente posticipato alle 10.

Adesso è partita la coda virtuale, con l’assegnazione dei numeri per il vero e proprio turno.

Il sito del Ministero dell’ambiente però risulta offline:

