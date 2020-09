Bonus Mobilità: arriva il decreto attuativo per incentivi bici. Fondo raddoppiato, ma per i rimborsi ancora pazienza

Bonus mobilità, sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo per finanziare gli incentivi dedicati a chi ha acquistato, o intende acquistare, una bicicletto o un altro mezzo di trasporto individuale.

Dopo il via libera della Corte dei Conti, sabato 5 settembre 2020 verrà finalmente pubblicato in Gazzetta e da quella data scatteranno gli ulteriori 60 giorni necessari al completamento del portale che permetterà di utilizzare i fondi stanziati, quasi raddoppiati a 210 milioni di euro contro i 120 milioni inizialment previsti, con l’intento di “non lasciare nessuno indietro”. Slittano ancora i tempi dei rimborsi, dunque, promessi per fine agosto, ma ad oggi almeno si ha la certezza che i fondi ci saranno per tutti o quasi.

A comunicarlo il ministro Sergio Costa sul suo profilo facebook in cui chiede ulteriore pazienza al fine di riuscire a soddisfare tutti quelli che hanno acquistato o lo faranno una bicicletta, un monopattino o altro mezzo di trasporto individuale previsto.

Ricordiamo che il rimborso avverrà per il 60% del costo sostenuto per l’acquisto caricando la fattura o lo scontrino parlante. In attesa della messa online del portale per usufruire dell’incentivo è possibile procurarsi per chi ancora non lo abbia fatto lo SPID personale.

