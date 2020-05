In arrivo bonus bicicletta e monopattini fino a 500 euro (e senza limiti di reddito)

Disincentivare l’uso dei mezzi pubblici, dove la probabilità di contagio da coronavirus è alta, e decongestionare il traffico: per questo motivo, in piena Fase 2, il governo annuncia di voler varare a breve un bonus fino a 500 euro (senza limiti di reddito) per incentivare l’acquisto di biciclette, bici elettriche e monopattini, ma anche di segway e di hoverboard.

È quanto comunicato dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli in audizione ieri alla Commissione Trasporti della Camera, in cui ha anticipato le misure in dirittura d’arrivo nel prossimo decreto per quanto riguarda la mobilità.

Dopo il 17 maggio si entrerà in quella che i tecnici definiscono Fase 2.1, dunque “un aggiornamento della situazione che – sul fronte della mobilità – vedrà il tanto atteso bonus mobilità per incentivare le pedalate e la mobilità sostenibile nelle principali città d’Italia”, ha detto De Micheli.

Il prossimo 18 maggio è una data molto importante, perchè scatterà quella che possiamo chiamare la fase 2.1 per i… Pubblicato da Paola De Micheli su Mercoledì 6 maggio 2020

Molto probabilmente si tratterà di un buono di mobilità per i residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 50.000 abitanti, fino ad un massimo di 500 euro per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, o di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, e monopattini.

Sarà inoltre un bonus non legato a parametri di reddito e disponibile a tutti quelli che ne faranno richiesta: l’importo finanziabile sarà pari al 70% del valore del mezzo acquistato.

Infine, la ministra non ha chiarito le modalità di distribuzione del bonus, ma sarà probabilmente erogato sotto forma di rimborso dopo l’acquisto.

Fonte: MIT

