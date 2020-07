Bonus bici 2020: slitta ancora il decreto (e l’app) oper richiedere il contributo per la mobilità

Bonus bici ancora in alto mare. Anche se la Fase 1 è stata avviata da tempo, non è ancora possibile richiedere il rimborso per l’acquisto effettuato né comprare una bici col prezzo già defalcato.

Ormai sembrava questione di ore. Si attendeva il passaggio definitivo in Conferenza Unificata ieri, l’ultimo step prima del via libera definitivo, il bonus mobilità era uno dei grandi e più clamorosi assenti.

Ci si aspettava che il decreto interministeriale tra Ministero dell’Economia, Trasporto e Ambiente, attuativo del bonus potesse essere pubblicato in Gazzetta ufficiale entro luglio in modo da lanciare in rete la piattaforma per richiedere il rimborso o i voucher ma purtroppo la situazione è ancora una volta in stallo.

Intanto nei giorni scorsi il Ministero aveva invitato a diffidare dalle app che promettono bonus, visto che quella ufficiale deve ancora essere resa nota.

Nella migliore delle ipotesi, si dovrà attendere il 6 agosto quando avrà luogo il prossimo incontro e questa volta il decreto dovrebbe essere approvato e poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il ritardo sarebbe da imputare alla questione scontrino-fattura che ha diviso il Ministero dell’ambiente e quello dei trasportivi, motivo per cui non si sarebbe riusciti a inserire nell’ordine del giorno della Conferenza il testo definitivo.

