“Bonus” bici elettrica, come ottenere la detrazione con la Legge 104

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 19/E 2020 ha chiarito che la detrazione fiscale del 19% è applicabile anche per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita per i titolari della Legge 104, ma anche ai familiari che lo abbiano a carico ai fini fiscali.

«L’agevolazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla Commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione», si legge nella comunicazione.

La spesa sostenuta per l’acquisto della e-bike spetta sull’intero importo della spesa sostenuta e va inserita nella dichiarazione dei redditi tra le “spese sanitarie per persone con disabilità”.

I documenti necessari sono:

Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere

Certificazione relativa al riconoscimento della situazione di handicap o di invalidità da cui risultino le ridotte o impedite capacità motorie – -certificazione rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la bicicletta e la menomazione di cui è affetto il soggetto

L’Agenzia delle Entrate precisa anche che «E’ possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità».

Fonte: Agenzia delle Entrate

